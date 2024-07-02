الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في مصر 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه والدولار والليرة استقرارًا ملحوظًا منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء2يوليو  2024، ليسجل متوسط 12.85 جنيها.


سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء2 يوليو 2024 بكافة البنوك

 

يرصد الدستور سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي المصري نحو 12.85 للشراء ونحو 12.89 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم نحو 12.85 للشراء ونحو 12.88 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم نحو 12.85 للشراء ونحو 12.88 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك القاهرة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم نحو 12.85 للشراء 12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية
 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية، اليوم نحو 12.85 للشراء ونحو 12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر مقابل الجنيه المصرى


سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم نحو 12.79 للشراء ونحو 12.88 للبيع.

سجل سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم نحو 12.79 للشراء ونحو 12.88 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 12.86 للشراء ونحو 12.89 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك كريدي اجريكول، اليوم نحو 12.84 للشراء ونحو 12.89 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك المصري الخليجي، اليوم نحو 12.85 للشراء ونحو 12.88 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الكويت الوطني، اليوم نحو 12.79 للشراء ونحو 12.91 للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 2يوليو  2024  نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء2 يوليو 2024.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2-7-2024

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خطوات سهلة لاستبدال العملات التالفة في البنوك

 

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية

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