هل يحسم دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد تمتعه بالحصانة القضائية؟

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكمها في قضية حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه يتمتع بحصانة جزئية من التهم الجنائية في قضية التدخل في الانتخابات، وهو قرار تاريخي قد يؤدي إلى تأخير بدء محاكمته الجنائية.

وأشاد دونالد ترامب بهذا التطور ووصفه بـ "انتصار كبير للديمقراطية"، فيما أدعى الديمقراطيون أن الحكم قد سلمه "مفاتيح الديكتاتورية"، واستنكر الرئيس جو بايدن حكم المحكمة العليا بشدة واعتبره بأنه "سابقة خطيرة" لأن سلطة الرئاسة لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن.

وفي خطاب من البيت الأبيض، قال بايدن: "الحكم يقوض سيادة القانون ويعني أن الأمر سيقع على عاتق الناخبين ليقرروا ما إذا كان ترامب، المرشح الجمهوري المفترض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يستحق أن يُعهد إليه مرة أخرى بالرئاسة".

لكن ماذا قررت المحكمة بالضبط؟ وماذا حدث بعد ذلك؟ وهل صحيح أن الرؤساء يمكنهم الآن ملاحقة منافسيهم السياسيين؟ وهل يحسم الحكم عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024؟

ماذا حدث في المحكمة العليا؟

قضت المحكمة العليا بأن دونالد ترامب قد يكون محصنا من اتهامات بمحاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، وانقسمت المحكمة بأغلبية 6 مقابل 3 على أسس حزبية لحكم أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء على أفعال تقع ضمن أدوارهم "الدستورية الأساسية".

ووفقًا للقرار يحق للأعمال الرسمية الحصول على "افتراض الحصانة"، مما يعني أن العبء يقع على عاتق جاك سميث، المستشار الخاص الذي قدم لائحة الاتهام ضد ترامب، لدحض مطالبة الحصانة.

وستقرر المحكمة الجزئية في واشنطن العاصمة التهم التي يمكن لترامب المطالبة بالحصانة الرئاسية منها، حسب شبكة "إيه بي سي نيوز".

لماذا جاء الحكم لصالح ترامب؟

استشهد جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا، بعدد من القضايا والسوابق والمبادئ الدستورية في الرأي المؤلف من 43 صفحة،ومع ذلك، كانت نقطته الأساسية هي أن الرئيس لا يستطيع أداء واجبات منصبه بشكل صحيح إذا كان التهديد بالملاحقة الجنائية يخيم عليهم.

وأشار إلى قضية رفعت عام 1982 ضد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون، والتي أسست للحصانة الرئاسية من الدعاوى المدنية.

وكتب: "من الواضح أن المسؤولية الجنائية المحتملة... من المرجح أن تشوه عملية صنع القرار الرئاسي أكثر من احتمال دفع التعويضات المدنية"، حسبما أوردت شبكة “إيه بي سي نيوز”.

خلال فترة وجوده في منصبه، ملأ ترامب المحكمة العليا بالقضاة المحافظين، الذين صوتوا جميعًا على أسس سياسية لصالحه.

هل يمكن لـ بايدن اغتال ترامب؟

زعمت سونيا سوتومايور، القاضية المساعدة التي انشقت عن رأي المحكمة، أن الحكم سيمنح الرؤساء سلطة اغتيال الأعداء السياسيين.

وسبق أن جادل محامو ترامب بأن الرئيس يمكنه اغتيال منافسيه السياسيين دون محاكمة جنائية، طالما لم يتم عزلهم أولًا ومع ذلك، حكمت المحكمة ضد هذا.

وحث بعض المعلقين الأكثر تطرفا على وسائل التواصل الاجتماعي جو بايدن، الرئيس الأمريكي، على اغتيال ترامب وشن هجوم بطائرة بدون طيار على المحكمة العليا.

ووفقًا لتقرير لصحيفة "التليجراف" البريطانية، لن يكون اغتيال الخصم متسقًا مع حكم المحكمة إلا إذا كان يقع ضمن التصرفات الرسمية للرئيس.

وقالت "التليجراف": "إن استخدام رئيس أمريكي لسلطة الدولة لقتل منافسيه السياسيين والحفاظ على قبضته على السلطة سيكون تطورًا غير مسبوق ــ وغير مرجح إلى حد كبير".

وقال ستيفن ويرمييل، أستاذ القانون المتخصص في المحكمة العليا، إن الفكرة "غير معقولة"، لكنه قال إن المؤيدين يمكن أن يجادلوا بأنها مشمولة في دور الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

ستعود قضية 6 يناير إلى محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة، حيث سيتنافس المحامون حول إلى أي مدى يمكن لترامب المطالبة بالحصانة من الاتهامات.

وقالت قناة "سي بي إس نيوز" إن هذا الحكم يجعل من غير المرجح أن تتم المحاكمة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر، حيث أن المحكمة الجزئية مُكلفة الآن بفحص بعض الادعاءات الواردة في لائحة الاتهام لتحديد ما إذا كانت تقع ضمن نطاق الحصانة.

وقال البروفيسور ستيفن ويرمييل: إن" حكم المحكمة قد قضى على الأرجح على أي فرص لإحالة القضية إلى المحاكمة قبل انتخابات نوفمبر".

وأضاف لصحيفة "التليجراف": "سيتعين على القاضي تشوتكان السماح للمحامين بتقديم ملخصات وربما عقد جلسة استماع بشأن ما هو رسمي ومحصّن وما هو غير رسمي وغير محصن". “وأي من الجانبين يمكنه استئناف الأحكام”.

وقال رئيس المحكمة روبرتس: إن المسائل المتعلقة بالحصانة من الأفضل أن تبت فيها المحاكم الابتدائية "في الدرجة الأولى"، مما يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية أن يكون للمحكمة العليا الكلمة الأخيرة.

ماذا يعني الحكم لانتخابات نوفمبر المقبلة؟

نظرًا لأنه من شبه المؤكد أن محاكمة 6 يناير قد تم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات، فيمكن لترامب التوجه إلى سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية دون أن يعوقه المزيد من التهم الجنائية أو المثول أمام المحكمة من شأنه أن يبعده عن مسار الحملة الانتخابية.

وسعى الرئيس السابق وحلفاؤه الجمهوريون إلى تقديم الحكم كدليل على أن بايدن قام "باستخدام" النظام القضائي ضده.

وجاء في رسالة من حملة ترامب: "لقد انهارت قضية جو بايدن بعد أن منحتني المحكمة العليا حصانة كاملة عن جميع الأعمال الرسمية".

ومع ذلك، استخدمت حملة بايدن القرار لتأكيد رسالتها بأن ترامب يشكل تهديدًا أساسيًا للديمقراطية. وأضافت: "إذا فاز ترامب مرة أخرى، فسيكون أكثر خطورة واضطرابا لأنه يعلم أن المحاكم لن تمنعه".