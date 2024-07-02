أحمد صبور: مهرجان العلمين يسهم في ترويج الفرص الاستثمارية للساحل الشمالي

قال المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، إن إقامة مهرجان العالم عالمين في دورته الثانية يساهم في إرسال رسائل إيجابية هامة حول جذب الاستثمارات الأجنبية لمنطقة الساحل الشمالي.



وأضاف "صبور" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الساحل الشمالي بفضل مجموعة من الإستراتيجيات المدروسة والمبادرات الحكومية التي حولت هذه المنطقة إلى وجهة استثمارية رائدة ويُعتبر الساحل الشمالي من أكثر المناطق جذبًا للاستثمار بفضل موقعه الجغرافي المتميز وطبيعته الساحرة، بالإضافة إلى الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز جاذبيته.

وأكد أن الموقع الجغرافي الإستراتيجي للساحل الشمالي يعد من أهم العوامل التي ساعدت في جذب الاستثمارات، ويتميز الساحل الشمالي بواجهته البحرية الطويلة على البحر الأبيض المتوسط، مما يجعله موقعًا مثاليًا لتطوير المشاريع السياحية العقارية وتتمتع المنطقة بشواطئ رملية ناعمة ومناخ معتدل، مما يجعلها وجهة مفضلة للسياح والمستثمرين على حد سواء.

وأكد أن الحكومة المصرية قامت بتطوير بنية تحتية حديثة في المنطقة، بما في ذلك شبكات الطرق والمواصلات، والمرافق الخدمية، والمطارات، وهذا التطوير ساهم في تسهيل الوصول إلى المنطقة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء العديد من المنتجعات الفاخرة والمشاريع السياحية الكبرى التي اجتذبت السياح والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن البيئة الاستثمارية المشجعة كانت عاملًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية. قامت الحكومة بإصدار قوانين وتشريعات تحفز الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى توفير حوافز ضريبية وتسهيلات مالية، كما تم إنشاء مناطق حرة اقتصادية في الساحل الشمالي، مما منح المستثمرين مزايا إضافية للاستثمار في المنطقة.

وأشار إلى أن الترويج الفعال للساحل الشمالي على المستوى الدولي ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية قامت الحكومة المصرية بتنظيم حملات ترويجية في المحافل الدولية والمعارض الاقتصادية للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في الساحل الشمالي كما استضافت المنطقة العديد من الفعاليات التي جذبت أنظار المستثمرين والشركات العالمية.

وأكد أن الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية كانت من العوامل الهامة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، حيث قامت الحكومة بتوقيع اتفاقيات وشراكات مع شركات كبرى من مختلف دول العالم، مما ساهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح أن نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الساحل الشمالي يعود إلى الموقع الجغرافي الإستراتيجي، البنية التحتية الحديثة، البيئة الاستثمارية المشجعة، الترويج الفعال، والشراكات الإستراتيجية، وهذه العوامل مجتمعة جعلت من الساحل الشمالي وجهة استثمارية مميزة تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري.