وزير التنمية المحلية: فترة الرئيس السيسي أحدثت نقلة نوعية في مجال تحسين البيئة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تلعب دورًا هامًا وحيويًا في إدارة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، والتي تشمل إنشاء المدافن الصحية الآمنة، ومصانع التدوير، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة.

وأضاف أنه منذ تولى الرئيس السيسي المسئولية وحتى 30 يونيو 2024، بذلت الوزارة جهودًا كبيرة في مجال تحسين البيئة والنظافة العامة على أرض المحافظات والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة القمامة وخاصة التراكمات التاريخية للمخلفات على أرض المحافظات وإنشاء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية في إطار المنظومة الجديدة حيث بلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات خلال عامين ماضيين نحو 2،5 مليار جنيه، مما أحدث نقلة نوعية كبيرة للمواطنين من خلال إيجاد حل جذري لمشكلة القمامة، ويساهم في تحقيق انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة.

إنجازات الوزارة في تنفيذ برامج منظومة المخلفات الصلبة

وكشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن إنجازات الوزارة في تنفيذ برامج منظومة المخلفات الصلبة الجديدة خلال الفترة من أغسطس 2022 إلي 30 يونيو 2024 والتي تتضمن 3 برامج رئيسية منها البرنامج الأول لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة والذي يتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة، وتوفير محطات وسيطة متحركة، وإنشاء خلايا دفن صحي، ورفع كفاءة وانشاء خطوط تدوير ومعالجة، وفيما يخص مجال رفع تراكمات القمامة قال وزير التنمية المحلية: بلغ إجمالي ما تم رفعه من متولد يومي خلال العامين الماضيين حوالى 2،1 مليون طن بمحيط ( عرب يسار – خلف المتحف الكبير – إدكو) بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه، وجاري خلال عقد المرحلة الخامسة رفع 500 ألف طن بنطاق المحافظات بتكلفة 85،6 مليون جنيه.