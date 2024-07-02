الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بني سويف يتابع مع سير امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة

محافظ بني سويف يتابع
محافظ بني سويف يتابع مع سير امتحان اللغة الأجنبية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم مع مسؤولى التعليم سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2024 - 2023، والتي كانت قد بدات منذ 10 يونية الجاري، بالمواد غير المضافة للمجموع، واستؤنفت"السبت 22 يونية الماضي"باللغة العربية  كأول مادة من المواد الأساسية،، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان  19  ألفًا و166طالبًا وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 45 لجنة على مستوى المحافظة.

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واطمأن المحافظ، من وكيل الوزارة هاني عنتر،على سير العملية الامتحانية، والذي أشار إلى متابعته وتواصله  مع غرفة عمليات الوزارة "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان ووانتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان،حيث أدى" اليوم "الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى لكافة الشعب والأقسام.

وحرص وكيل التعليم  على التواصل مع مديري إدارات التعليم"من غرفة العمليات "قبل بدء الامتحان والاطمئنان على وصول مظاريف الأسئلة إلى مقار اللجان الامتحانية في الوقت المحدد لها وكذلك متابعة مرحلة تجميع أوراق الإجابة حتى وصولها إلى مقر مركز التوزيع وحتى توصيلها للكنترول، منوها عن تكليفاته بضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحان في هدوء وتركيز.

كما تم التأكيد على تنبيه على الطلاب بعدم الدخول إلى اللجان باي تليفون أو أجهزة إلكترونية حديثة تساعد على الغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية محاولة للغش بمختلف أنواعه سواء تقليدي أو اليكتروني.

والجدير بالذكر، تداول عبر جروبات الغش الإلكتروني على تطبيق "تيليجرام"، صورًا لأسئلة زعمًا أنها لامتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزي)، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، ولكن سرعان ما نفت وزاره التربية والتعليم.

طلاب وطالبات الثانوية أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة الوزارة هاني عنتر محمد هاني غنيم مع مسؤولى التعليم سير أعمال امتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى

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