الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة فاركو.. ويقرر 8 ملايين جنيه للاعبى الفئة الأولى

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة فاركو، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري، ويسعى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز للاستفادة من الدفعة المعنوية الكبيرة للاعبين بعد الانتصار الأخير على سيراميكا كليوباترا لمواصلة النتائج المميزة في الفترة المقبلة.

وينوي جوميز الحفاظ على ثبات التشكيل في مواجهة فاركو وعدم إجراء تغييرات إلا في أضيق الحدود، وخضع شيكابالا وسيف الجزيري لتدريبات تأهيلية في الأيام الماضية لتجهيزهما بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي في وقت سابق مع الفريق.

جوميز يستقر على استمرار نداى مع الزمالك فى الموسم المقبل

ومن ناحية أخرى، يميل البرتغالي جوميز للإبقاء على السنغالي إبراهيما نداي في الفريق خلال الموسم المقبل بعد تحسن أدائه مع الفريق في اللقاءات الماضية وظهوره بشكل مميز إلى جانب إمكانية توظيفه في أكثر من مركز داخل الملعب، وهو ما يجعله ورقة مهمة للفريق من الناحية الفنية.

كان الزمالك قد استقر في وقت سابق على رحيل نداي بنهاية الموسم الجاري لكن اللاعب تطور أداؤه في الفترة الماضية، وهو ما جعل مدرب الأبيض متحمسًا لبقائه.

وفي سياق آخر، قرر مسئولو الزمالك تثبيت مبلغ 8 ملايين جنيه للفئة الأولى وهو ما حصل عليه محمد صبحي مع الفريق بعد تجديد التعاقد معه بشكل رسمي وزيادة عقده من 2 إلى 8 ملايين جنيه.

ولايزال موقف محمد عواد غير واضح حتى الآن، حيث ينتهي عقده مع الفريق هو الآخر بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في الفترة الحالية، وترك مسئولو الزمالك الكرة في ملعب عواد لحسم موقفه خاصة بعد طلبهم بتخفيض قيمة عقده إلى النصف.