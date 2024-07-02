الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث العديد من المواطنين من أشخاص ذوي الإعاقة عن كيفية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك من التقديم علي البطاقة واتباع الإجراءات الخاصة بها سواء على موقع وزارة الصحة أو وزارة التضامن.

ويأتي توفير الخدمات لأشخاص ذوي الإعاقة تماشيًا مع أهداف الدولة للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما الهدفين 10 و11 من الأهداف.

رابط الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 

ويمكن التقديم على بطاقة الخدمات من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة  لحجز ميعاد الكشف الطبي بالدخول على موقع الكشف الطبي التابع إلى وزارة الصحة من هنـــــــــــا

ثم حجز الكشف باتباع الإجراءات الموجودة بكتابة الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد ونوع الإعاقة والرقم القومي وغيرها من البيانات المطلوبة ثم يتم حفظ البيانات وبعدها يتم ارسال رسالة بميعاد الكشف الطبي ومكانه فى المستشفيات التابعة للمجالس الطبية.

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

اعرف الآن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

أما عن شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لابد من إحضار هذه الأوراق عند التقديم وهى:-

  • صورة من البطاقة الشخصية للرقم القومي.
    شهادة توضح الإعاقة وتكون حديثة صادرة من إحدى الجهات الطبية المعتمدة.
  • صورة الشهادة الدراسية للمتقدم.
    صورة دفتر العائلة.
    4 صور شخصية للمتقدم حديثة.

الاستعلام عن بطاقة المعاقين 

اما عن الاستعلام عن نتيجة الكشف لأشخاص ذوي الإعاقة يمكن الدخول  هنــــــــــــــــا

ويتم تسجيل الطلب والتاكد منها بدقه لأنها تضع مسئولية قانونية على كاتبها ويتم من خلالها قبول الطلب أو رفض، وأيضا التأكد من صحيحة الملفات المرفقة بشكا واضح وسليم.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

لبطاقة الخدمات العديد من المميزات ويتمثل بعضها فى الاتي:-

له الحق فى صرف المعاشات اوالمساعدات الاجتماعية.
له الحق فى الحصول على الكثير من الخدمات الصحية، كما يحق له شراء التذاكر الخاصة بالنقل العام، ودفع الرسوم الحكومية.
 

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بالخطوات.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

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