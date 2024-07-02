التحقيق في انهيار سلم عقار واحتجاز أسرة في الإسكندرية

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بسرعة تحريات المباحث حول انهيار سلم عقار أدى إلى احتجاز أسرة مكونة من أب وأم وطفلين صغيرين، بمنطقة الحجاري، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والتحفظ على ملف العقار لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

احتجاز أسرة

⁩ تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بورود بلاغ يفيد بانهيار سلم عقار ووجود أسرة محتجزة داخل العقار بشارع طاهر بك من شارع الحجاري أمام مسجد طاهر بك نطاق حي الجمرك.

قرار ترميم

على الفور انتقلت قيادات الحي بصحبة قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، وسيارات الإسعاف وقوة أمنية، وتبين انهيار سلم عقار بالدور الخامس في عقار مكون من ٥ أدوار، ووجود أسرة محتجزة أب وام وطفلين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ الأسرة وهم "حامد السيد حامد" 21 سنة، والزوجة منار ثابت 18 سنة، وطفليهما، وتم توفير الإجراءات الطبية اللازمة لهم في مكان البلاغ بواسطة سيارات الإسعاف.

وأفاد حي الجمرك بأن العقار في شارع طاهر بك من شارع الحجاري أمام مسجد طاهر بك صادر له فرار ترميم رقم 75 لسنة 2014 وسرعة التنفيذ لسنة 2017، ولم يقم ملاك العقار أو قاطنيه بالتنفيذ ومحرر ضدهم محاضر، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.