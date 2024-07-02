"إسكان النواب": مهرجان "العالم علمين" ترويج مميز للاستثمار في العلمين الجديدة

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إقامة مهرجان العالم عالمين في دورته الثانية هو أحد الأدوات الهامة لتسويق مدينة العلمين الجديدة.

أضاف شكري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مدينة العلمين الجديدة تعد واحدة من المشاريع الطموحة التي أطلقتها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تقع المدينة على الساحل الشمالي وتعتبر من أهم المدن الجديدة في مصر، وقد نجحت في جذب الاستثمارات بفضل مجموعة من العوامل الاستراتيجية المدروسة.

وأوضح أن العلمين الجديدة تتميز بالموقع الجغرافي المميز للمدينة على البحر الأبيض المتوسط، والذي يوفر فرصًا واسعة للاستثمار السياحي والعقاري حيث تتمتع المدينة بشواطئ ساحرة ومناظر طبيعية خلابة، ما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين في قطاع السياحة والفنادق. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير بنية تحتية حديثة تتضمن شبكات طرق ومواصلات متطورة ومرافق خدمية عالية الجودة، مما يعزز من جاذبيتها.

أكد أن البيئة الاستثمارية المشجعة التي تقدمها الحكومة المصرية، حيث تم إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تسهل إجراءات الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين. تم إنشاء مناطق حرة اقتصادية داخل المدينة، مما يمنح الشركات الأجنبية حوافز ضريبية وتسهيلات مالية، بالإضافة إلى توفير بيئة أعمال مستقرة وآمنة.

أوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الكبرى. قامت الحكومة المصرية بعقد شراكات مع شركات استثمارية كبرى من مختلف دول العالم، مما ساهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة، وتم تطوير مشروعات مشتركة في مجالات متنوعة مثل السياحة، والعقارات، والطاقة المتجددة، ما يعزز من التنوع الاقتصادي ويزيد من معدلات النمو.

تابع أن الترويج الفعال للمدينة على المستوى الدولي، وقامت الحكومة بحملات ترويجية مكثفة في المحافل الدولية والمعارض الاقتصادية للتعريف بإمكانيات المدينة وفرص الاستثمار المتاحة فيهاكما استضافت المدينة مهرجان العالم عالمين، ما ساهم في جذب أنظار المستثمرين والشركات العالمية.

أكد أن نجاح مدينة العلمين الجديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية يعود إلى الموقع الجغرافي المميز، البيئة الاستثمارية المشجعة، الشراكات الاستراتيجية، والترويج الفعال. هذه العوامل مجتمعة جعلت من العلمين الجديدة وجهة استثمارية رائدة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.