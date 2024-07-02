ضرب وأجهض حمل سيدة.. أسباب حبس اليوتيوبر أكرم سلام عامين

أودعت محكمة جنح المقطم المنعقدة بجنوب القاهرة، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، اليوم، حيثيات حكمها في القضية رقم 7165 لسنة ٢٠٢٤ جنح المقطم بشأن معاقبة إبراهيم محمد، واليوتيوبر أكرم أمين سلام عامين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه بتهمة التعدي بالضرب على المجني عليها مما أدى إلى إجهاضها.

ومعاقبة المتهمين 6 أشهر عن التهمة الثالثة إحراز سلاح أبيض وغرامة خمسمائة جنيه.

وقالت المحكمة إنه عقب سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق حيث تخلص الواقعة في أن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة بوصف أنهم وبتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم المقطم، تعدى المتهم الأول على المجني عليها نجلاء عطا محمدي محمد فأحدث اصابتها الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة "سكين" وأحرز سلاحا أبيض سكين، دون مسوغ من الضرورتين المهنية او الحرفية على النحو المبين بالأوراق.



واشتركا المتهمان الثاني والثالث بطريقي التحريض والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب الاتهام آنف البيان والمتهمون من الأول للثالث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المجني عليها نجلاء عطا محمدي محمد باستخدام أسلحة بيضاء وكان من شأن ذلك ترويعها وتخويفها وتكدير امنها وسكينتها على النحو المبين بالأوراك.



واستنادًا على ذلك قضت المحكمة بحبس كل من المتهمين الأول والثاني سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعهما تحت المراقبة لمدة سنتين عن تهمة استعراض القوة، وحبس المتهم الأول ستة اشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا عن تهمة التعدي بالضرب على المجنى عليها نجلاء عطا محمدي محمد مسوغ، وحبس المتهم الأول ستة اشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة عن تهمة احراز سلاح ابيض، وإلزام المتهمين الأول والثاني بالمصروفات الجنائية واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالنسبة للمتهم الطفل يوسف إكرم أمين وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالة الأوراق لمحكمة الطفل المختصة لنظرها.