الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دار السلام الزراعى الشرقي بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بسوهاج، بالبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق سوهاج دار السلام الشرقي، وذلك في إطار خطة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، بالتعاون مع وزارة النقل لرفع كفاءة الطريق الحيوي والهام، والذي يشهد كثافة مرورية يومية.

وأوضح المهندس محمد عبد العاطي مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق دار السلام الشرقي يشمل المسافة من مدخل قرية عرب العطيات البحرية وحتى محور دار السلام كمرحلة أولى بطول 4.5 كيلو متر، وتشمل الأعمال توسعة وإعادة رصف الطريق.

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وفى سياق أخر، تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقرى مركز البلينا، والتي بلغ عددها 240 مشروعا تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و63 مشروعا تشرف عليها القطاعات المركزية، وذلك في مختلف القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.

تفاصيل خطة مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز البلينا

وأوضح محافظ سوهاج أن خطة مشروعات " حياة كريمة " بقرى مركز البلينا، تشمل " 93 مشروعا للصرف الصحي، و29 مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و62 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء وتطوير 37 وحدة صحية.

وأشار "الفقي" إلى أن خطة المبادرة بالبلينا تشمل أيضا " إنشاء 4 مجمعات للخدمات الحكومية، و4 مجمعات للخدمات الزراعية، و3 نقاط إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 5 مراكز للشباب.

وأضاف الفقي " أن مشروعات " حياة كريمة " بمركز البلينا، تشمل أيضا 63 مشروعا تشرف عليها القطاعات المركزية، ومنها " إنشاء وتطوير مدارس، تطوير ورفع كفاءة مراكز البريد، تبطين الترع ".

وأكد المحافظ على الانتهاء من عدد 142 من تلك المشروعات بنسبة تنفيذ 100%، في قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، وإنشاء المدارس، ورفع كفاءة مكاتب البريد"، لافتا إلى استمرار العمل في باقي المشروعات بنسب تنفيذ متقدمة.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الهيئة العامة للطرق طريق سوهاج دار السلام حياة كريمه وزارة النقل المهندس محمد عبد العاطي

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