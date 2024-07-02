حزب الغد: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية لنجاح أداء الحكومة الجديدة

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن تنفيذ مخرجات مراحل الحوار الوطني، تعد من المهام الجادة على مائدة الحكومة الجديدة، لضمان استمرار نجاح الحوار الوطني على أرض الواقع.

تنفيذ توصيات الحوار الوطني

وأكد رئيس حزب الغد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحوار الوطني أصبح حالة مجتمعية وسياسية لا يمكن الاستغناء عنها ، بل وأصبح الوسيلة الهامة لتوصيل آراء ونبض الشارع والأحزاب للقيادة السياسية.

وأشار "موسى"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على مواصلة مجريات عمل الحوار الوطني لتحقيق كافة أهدافه، مما يعطي دفعة قوية لكافة الأحزاب بمختلف أطيافها السياسية للمشاركة وتجهيز مزيد من الرؤى والأفكار والمقترحات التي تساهم في الخروج بتوصيات وحلول تحقق صالح الدولة المصرية.

مشاركة الأحزاب والقوى السياسية في الحوار الوطني أعطى له مزيد من الشرعية

ولفت أن مشاركة الأحزاب والقوى السياسية في الحوار الوطني أعطى له مزيد من الشرعية، وأكد على أنه لم يكن فراغ سياسي، بل حالة اجتماعية نجحت بأن تكون نبض الشارع وساهمت في تقديم العديد من الأفكار والمقترحات في كافة الملفات التي تم التناقش حولها الفترات السابقة في المرحلتين الأولى والثانية.