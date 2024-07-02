حسن عمار يحصل على موافقة هيئة قناة السويس بإحلال وتجديد المجمع الإسلامي ببورفؤاد

حصل النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، على موافقة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بشأن الطلب الذي تم التقدم به في وقت سابق، لإحلال وتجديد فرش المجمع الإسلامي بمدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، على مساحة تقدر بنحو 1345 مترا.

وأضاف "عمار"، أنه تقدم بالطلب بناءً على ورود شكاوى من قبل أهالي مدينة بورفؤاد، من تهالك الفرش الحالي داخل المسجد، خاصةً أن المجمع الإسلامي يعد تحفة معمارية وأحد أهم الرموز التاريخية التي تخطف أنظار السفن المارة عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، مؤكدا على أهمية الحفاظ على تلك التحفة المعمارية لتكون قبلة لكل المصلين وتكون على أعلى مستوى من الجاهزية التي تليق به.

وضع حجر الأساس للجامع الكبير

ولفت عضو مجلس النواب، أن الملك فاروق هو من وضع حجر الأساس للجامع الكبير "المجمع الإسلامي" في مدينة بورفؤاد عام 1924 ثم أصدر الراحل محمد أنور السادات في أبريل من عام 1977 أوامره بإنشاء مجمع إسلامي ضخم بمدخل المجري الملاحي للقناة، حتى افتتح المسجد رسميًا عام 1994 على أرض نادي الشباب بمدخل مدينة بورفؤاد، وكان آخر افتتاح في عام 2016 بعد إعادة ترميمه.

يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر:" الجدوى - الفرص – التحديات".

وذكر تقرير اللجنة أن الموارد المائية من أهم محددات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، كما يمثل الأمن المائي، مطلبًا ملحًا للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتُعد قضية استخدام الموارد المائية من أكثر القضايا التي تؤثر على الأمن الغذائي المصري، خاصةً في ظل الزيادة السكانية المستمرة من جهة، ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية من جهة أخرى، بالإضافة لمحدودية كمية الأمطار والمياه الجوفية، فضلًا عما تعانيه مصر من ضغوطات خارجية في حصتها المائية، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، ولعل أبرز تلك التدابير التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة.