الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على البلطجي صاحب فيديو التعدي على سيدة بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على بلطجي الإسكندرية الذي تعدى على سيدة، بعد تداول مقطع فيديو له.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام أحد الخارجين على القانون بحمل سلاح أبيض والتعدي عليها بالسب وممارسة أعمال البلطجة بالإسكندرية.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، سبق إتهامه فى 16 قضية، أبرزها "مخدرات – بلطجة – سلاح أبيض"، وعُثر بحوزته على سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية بلطجى الإسكندرية

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