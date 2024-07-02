الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة تسريب امتحان الانجليزي الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة
الثانوية العامة

آثار زعم صفحات الغش الإلكترونى تسريب امتحان الإنجليزي الثانوية العامة 2024، ذعر الأهالي، حيث تداولت صفحات الغش الإلكتروني أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان اليوم.

وزارة التربية والتعليم تسريب امتحان الإنجليزي 

وتعمل غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التحقق من الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ثبوت صحة الأسئلة المتداولة مع الامتحان الأساسى.

وكانت قد زعمت بعض الصفحات أمس تسريب أسئلة الامتحان، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أمس أن ما يتم تداوله حول هذا الموضوع غير صحيح تمامًا.
كما أوضحت الوزارة أن أوراق الامتحانات تصل من الإدارات التعليمية إلى اللجان بفترة قصيرة جدًا قبل بدء الامتحان، مما يجعل تسريبها أمرًا شبه مستحيل.
وأضافت الوزارة أنها تتخذ إجراءات صارمة لتأمين وحماية أسئلة الامتحانات.
وأن أي محاولات تصوير أو نشر الامتحانات من داخل لجان الثانوية العامة ستواجه بعقوبات صارمة وبالمسألة قانونية.

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الثانوية العامة 2024.. نموذج امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

مجموع درجات امتحان اللغة الإنجليزية

وبدأ طلاب الثانوية العامة 2024 أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، في التاسعة صباح اليوم، ويستمر حتى 12 ظهرا، ويتضمن الامتحان 37 سؤالا منها 34 سؤالا اختيار من متعدد، يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية.
وأكدت الوزارة أن المادة من 50 درجة، بينما درجة النجاح هي 25 درجة، مضيفة أن الأسئلة ستكون وفق المواصفة الفنية وتراعى المستويات المعرفية للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب التميز.

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المتبقى من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة 2024  من أداء اختبار مادة اللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، فإن المادة التالية في اختبارات الثانوية العامة هي مادة الكيمياء يوم السبت 6 يوليو 2024، وسوف يبدأ الاختبار في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، ويأتي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024  للمواد المتبقية فقط على النحو التالي:

السبت الموافق 6 يوليو 2024: امتحان الكيمياء والجغرافيا.
الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024: امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، امتحان الجبر والهندسة الفراغية.
السبت الموافق 13 يوليو 2024: امتحان تفاضل وتكامل.
الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا، وامتحان الفلسفة والمنطق.
السبت الموافق 20 يوليو 2024: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

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