الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محيط لجان الثانوية العامة فى قبضة المتسولين:"اديني وربنا ينجح ولادكم"

جريدة الدستور

من أمام مدرسة الشهيد علي أحمد شوقي الثانوية بالمعادي، استغل المتسولون فترة امتحانات الثانوية العامة وتواجد الآهالي أمام أبواب اللجان، لممارسة عملهم مقابل الدعاء لطلبة الثانوية بالنجاح والتوفيق، مرددين عبارات مثل "ربنا ينجح ولادكم..تشوفوهم في الكلية اللي عايزينها يارب"، ما يجعل أولياء الأمور يسارعون في منح "الحسنة" للمتسول أملًا في الاستجابة لدعوته.

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وبدأ منذ ساعة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ثلاث ساعات، وهى المادة الرابعة من المواد التي تضاف إلى المجموع.

وكان قد أدى طلاب الثانوية امتحانات مادة اللغة العربية يوم السبت  22 يونيو، ومن المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية العامة حتى يوم السبت 20 يوليو 2024.

و اتخذت وزارة التربية والتعليم كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة ووفقًا للإجراءات اللازمة.

في المقابل عبر عدد من الطلاب عن ارتياحهم بعد قرار وزارة التربية والتعليم بإضافة درجات اضافية لاسئلة من مادة الفيزياء للشعبة العلمية.

كما كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالسماح عن موعد دخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا وذلك بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تم تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم، كما أكدت أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب الاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.

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