يوم تكويني لرعية مار جرجس بقرية الأبطال بإيبارشية الإسماعيلية

نظم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بالتعاون مع مكتب التنمية الإيبارشي، يومًا تكوينيًا لرعية مار جرجس، بقرية الأبطال، وذلك تحت رعاية الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

جاء ذلك بمشاركة وحضور الأب أندراوس فوزي، راعي الكنيسة، حيث دار اليوم حول "العلاقات والحدود في التعامل". بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، كما ألقى الأب أندراوس عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "نحن ملح ونور وخميرة وسفراء في هذا العالم".

محاضرة تكوينية لأسر الكنيسة

تلا ذلك، محاضرة تكوينية لأسر الكنيسة، مع خدام التربية الدينية، ألقاها الأخ روماني عبد الشهيد، من خلال بعض الأنشطة المتنوعة.

تضمن اليوم أيضًا لقاء تكويني آخر للمرحلتين الإعدادية، والثانوية، بقيادة الأخت كرستين رفعت، بالإضافة إلى مسابقة كتابية، وفقرات ترفيهية، لمرحلة حضانة، والمرحلة الابتدائية الصغيرة، مع الأخت إيمان ناجي.

استقبال الدفعة الرابعة من شباب الميديا الكاثوليكي

في سياق آخر ، استقبلت الدفعة الرابعة من شباب الميديا الكاثوليكي "CYM"، بمشاركة الدفعات الثلاث الأولى، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس، بحدائق القبة، وذلك تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

يقام تكوين شباب الميديا الكاثوليكي بقيادة وحضور السيدة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية البطريركية، والفريق المعاون لها، حيث تضمن اليوم الافتتاحي عرض خدمات المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، والأنشطة المتنوعة، التي قُدمت للدفعات الثلاث الأولى.

تفاصيل اليوم الافتتاحي

كذلك، أوضحت السيدة مي صليب، برنامج العام الحالي لتكوين شباب الميديا الكاثوليكي، ثم أقيمت فقرة للتعارف المتبادل بين جميع الحاضرين، و تضمن اليوم الافتتاحي أيضًا عددًا من الفقرات الترفيهية، قدمتها المجموعة الرابعة، من كشافة وادي النيل، وذلك بمقر النادي الإيبارشي، بحدائق القبة.

جدير بالذكر أن تكوين شباب الميديا الكاثوليكي لهذا العام، يقام خلال شهر يوليو الجاري، وتحتفل الكنائس المختلفة في مصر الأرثوذكسية والكاثوليكية، والروم الارثوذكس والانجيلية والاسقفية الانجليكانية بعدة مناسبات هامة