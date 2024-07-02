الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جمعية مسافرون يطالب بوضع سانت كاترين على خريطة السياحة

سانت كاترين
سانت كاترين

طالب الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون من الحكومة الجديدة سرعة وضع خطة دولية من أجل الترويج لمدينة سانت كاترين السياحية، وذلك قبل الافتتاح الرسمي لمطار سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم كأحد الأنماط السياحية الجديدة وهي سياحة التأمل.

وقال “عبداللطيف” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الترويج لمدنية سانت كاترين لابد أن يتم في أسرع وقت، خاصة أنها تتمتع بالعديد من الأنماط السياحية المختلفة مثل سياحة سباقات الهجن والسياحة الدينية وتسلق الجبال والسياحة الروحانية والاستشفائية ولكن تظل سياحة التأمل عنصر مهم في الترويج للسياحة لسانت كاترين.

واضاف: مع ضرورة إعداد خطة قوية من الآن للترويج لمشروع التجلي الأعظم ومدينة سانت كاترين قبل الافتتاح المتوقع أن يكون افتتاح عالمي لا يقل أهمية عن افتتاح متحف الحضارات لما تتمتع به المدينة من روحانيات لها محبيها من مختلف الجنسيات، والحقيقة أن المدينة تتمتع بأنماطها السياحية المختلفة التي تمكن مصر من المنافسة بها داخل البورصات السياحية العالمية المختلفة.

رئيس التنشيط السياحى يروج لمدينة سانت كاترين والمدن الجديدة فى العاصمة موسكو

txt

زاهي حواس: الانتهاء من مطار سانت كاترين فى 30 يونيو المقبل

تشغيل رحلات الطيران الداخلي 

وأضاف "عبد اللطيف" أن تشغيل رحلات الطيران الخارجي والداخلي لتنشيط حركة السياحة للمدينة لأن جميع شركات السياحة ومنظمي الرحلات تنتظر افتتاح مطار سانت كاترين لتنظيم رحلات سياحية للمدينة خاصة أن السياحة والطيران جناحان لطائر واحد لابد من وجودهما معا.

مدينة سانت كاترين 

يشار إلى أن مدينة سانت كاترين لها أهمية سياحية كبيرة في مجال السياحة البيئية والاستشفائية في تحقيق عوائد دولارية مرتفعة.

كما يتوافر بها كل مقومات السياحة البيئية نتيجة للطقس والطبيعة والصحراء والبحر الأحمر والمتوسط، كما أن جنوب سيناء تمتلك ثروات لمتكتشف بعد وهي محافظة رائعة وبها الجبال ومحميات مميزة جدًا وبها سانت كاترين المدينة المميزة التي تمتلك الكثير من الأعشاب الطبيةوالمناخ الرائع والطبيعة الجميلة الساحرة.

سانت كاترين سياحة التأمل خريطة السياحة سياحة سباقات الهجن السياحية العالمية رحلات الطيران الداخلي

مواد متعلقة

ما هى مطالب قطاع السياحة من الحكومة الجديدة؟

غرفة المنشآت السياحية تكشف تفاصيل تخفيض الرسوم على المطاعم العائمة

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم

"النيل للطيران" تدشن خط جديد بين القاهرة وميلانو

إنجازات 30 يونيو.. نهضة تنموية غير مسبوقة في سيناء

مصر للطيران تسيراليوم 20 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

رئيس مصر للطيران: تصنيف سكاي تراكس جاء بمشاركة ٢١ مليون راكب

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024

الأكثر قراءة

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفى

وفاة مراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط عقب إصابته بأزمة قلبية

منها وزير للاقتصاد.. النائبة غادة على تحدد المطلوب من الحكومة الجديدة

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

توفير أجور عادلة ومواجهة جشع التجار.. مطالب الشباب من الحكومة الجديدة

"روكى وليلى".. ليلة سقوط البلوجرات مروجى الفسق والفيديوهات المثلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال