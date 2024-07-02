رئيس جمعية مسافرون يطالب بوضع سانت كاترين على خريطة السياحة

طالب الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون من الحكومة الجديدة سرعة وضع خطة دولية من أجل الترويج لمدينة سانت كاترين السياحية، وذلك قبل الافتتاح الرسمي لمطار سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم كأحد الأنماط السياحية الجديدة وهي سياحة التأمل.

وقال “عبداللطيف” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الترويج لمدنية سانت كاترين لابد أن يتم في أسرع وقت، خاصة أنها تتمتع بالعديد من الأنماط السياحية المختلفة مثل سياحة سباقات الهجن والسياحة الدينية وتسلق الجبال والسياحة الروحانية والاستشفائية ولكن تظل سياحة التأمل عنصر مهم في الترويج للسياحة لسانت كاترين.

واضاف: مع ضرورة إعداد خطة قوية من الآن للترويج لمشروع التجلي الأعظم ومدينة سانت كاترين قبل الافتتاح المتوقع أن يكون افتتاح عالمي لا يقل أهمية عن افتتاح متحف الحضارات لما تتمتع به المدينة من روحانيات لها محبيها من مختلف الجنسيات، والحقيقة أن المدينة تتمتع بأنماطها السياحية المختلفة التي تمكن مصر من المنافسة بها داخل البورصات السياحية العالمية المختلفة.

تشغيل رحلات الطيران الداخلي

وأضاف "عبد اللطيف" أن تشغيل رحلات الطيران الخارجي والداخلي لتنشيط حركة السياحة للمدينة لأن جميع شركات السياحة ومنظمي الرحلات تنتظر افتتاح مطار سانت كاترين لتنظيم رحلات سياحية للمدينة خاصة أن السياحة والطيران جناحان لطائر واحد لابد من وجودهما معا.

مدينة سانت كاترين

يشار إلى أن مدينة سانت كاترين لها أهمية سياحية كبيرة في مجال السياحة البيئية والاستشفائية في تحقيق عوائد دولارية مرتفعة.

كما يتوافر بها كل مقومات السياحة البيئية نتيجة للطقس والطبيعة والصحراء والبحر الأحمر والمتوسط، كما أن جنوب سيناء تمتلك ثروات لمتكتشف بعد وهي محافظة رائعة وبها الجبال ومحميات مميزة جدًا وبها سانت كاترين المدينة المميزة التي تمتلك الكثير من الأعشاب الطبيةوالمناخ الرائع والطبيعة الجميلة الساحرة.