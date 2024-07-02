الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجيل: قرار "المتحدة" بتخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لفلسطين يؤكد حرصها على أداء الرسالة الإعلامية

ناجي الشهابي،
ناجي الشهابي،

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذى أعلنته إدارة مهرجان العلمين بتخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، مشيرًا إلى أنه سبق للشركة المتحدة بالتبرع بصافى عوائد المهرجان فى نسخته الأولى لمبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى أن استمرارها فى هذا النهج يؤكد حرصها على أداء رسالتها الإعلامية وبزوغها كواحدة من أهم قوى مصر الناعمة.

وأكد رئيس حزب الجيل، في تصريحات خاصة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدّمت نفسها منذ ظهورها على الساحة الإعلامية المصرية كقيادة للإعلام المصري الوطني، غير الهادف إلى تحقيق ربح الساعى إلى تحقيق المثل والقيم العليا وتقديم نفسها كنموذج لغيرها فى خدمة المجتمع المحلى والعربى.

ولفت إلى أن تبرعها لفلسطين بعد الحرب الوحشية الإجرامية لجيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة أثلج صدور كل القوميين، ويؤكد أن فلسطين قضية مصرية بجانب أنها قضية العرب الأولى.

وقدم ناجى الشهابي التحية إلى قيادة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإلى كل العاملين بالشركة وإلى إدارة مهرجان العلمين، مشيرًا إلى أنّ القرار استمرار لدور مصر الشعبية فى تخفيف معاناة شعبنا البطل فى قطاع غزة، وأنها بهذا التبرع انضمت إلى التحالف المدنى الأهلى للعمل التنموى والمؤسسات الأهلية ومنطمات المجتمع المدني التى اندفعت لتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى أهلنا فى غزة بلغت نسبتها 85% من حجم المساعدات التى قدمها العالم كله.

وأبدى رئيس حزب الجيل إعجابه الشديد بمبادرات المتحدة للخدمات الإعلامية المتواصلة والمستمرة، مؤكدًا أنها تقدم دائمًا النموذج الأمثل لبناء الدولة والإنسان معًا.

من جانبه، قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطني ساهم في توحيد الجهود نحو بناء مستقبل أفضل لمصر، ومهد الطريق أمام التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تمثل خارطة طريق نحو بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب المصري.

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