محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة مالية لحالة إنسانية ويفحص شكاوى المواطنين

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطن من ذوى الهمم بناحية منوف مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة، فيما وجهه إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام للفحص وإبداء الرأي لاتخاذ اللازم نحو شكوى مواطن بناحية منشأة سلطان بمركز منوف يلتمس إنهاء إجراءات الإحلال والتجديد للمبنى الخاص به، ومواطن بناحية دناصور بمركز الشهداء يتضرر من تعدى أحد الجيران بعمل اشغالات بالشارع الخاص بهم.

كما كلف المحافظ بتشكيل لجنة من مديرية الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا ًنحو شكوى مواطن من ناحية اسنطها بمركز الباجور يتضرر من انتحال شخص صفة دكتور علاج طبيعى والعرض عليه.

وأكد محافظ المنوفية على أن بابه مفتوح دائمًا أمام جميع المواطنين للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم وذلك في إطار اللوائح والقوانين.

كان قد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح علي مخالفات البناء للتيسير علي المواطنين والمقيمين بأنحاء محافظة المنوفيه، كما شدد على الجهات المعنية بضرورة المتابعة المستمرة المنافذ بيع السلع وشن حملات تفتيشيه دوريه ومكبره لضبط المخالفين، كما التزمت المحافظه بقرارت مجلس الوزراء بغلق المحلات الساعة العاشرة مساء، وتابعت الوحدات المحلية تنفيذ قرارت الغلق بمختلف أنحاء المحافظة بالكامل.