الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صحة الشيوخ: نجاح مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى فى جذب استثمارات سيفتح فرص عمل جديدة للشباب

رئيس صحة الشيوخ
رئيس صحة الشيوخ

أشاد الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن نجاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في توقيع اتفاقيات استثمارية هامة بقيمة إجمالية بلغت 49 مليار يورو مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى اتفاقيات أخرى بقيمة 18.7 مليار دولار مع شركات دولية متنوعة.

وأوضح النائب علي مهران أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة في الدولة.

إمكانات واعدة وفرص عمل جديدة

وأكد الدكتور على  مهران أن هذا النجاح الكبير يعكس الثقة التي توليها الشركات العالمية والاتحاد الأوروبي في قدراتنا الاقتصادية والإمكانات الواعدة التي تتمتع بها الدولة المصرية.

وأشار الدكتور على مهران إلى أن هذه الاستثمارات ستسهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات.

وتابع رئيس لجنة  الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أن من بين القطاعات التي ستحظى بأولوية في هذه الاستثمارات: الطاقة المتجددة، حيث ستشهد البلاد تعزيزًا في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يساعد في تحقيق أهدافنا البيئية وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.

تطوير الصناعات الوطنية

وأضاف الدكتور على  مهران أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا سيتم التركيز على تحديث وتطوير الصناعات الوطنية من خلال تبني أحدث التقنيات والابتكارات، مما يعزز من تنافسية المنتجات المحلية على الصعيد العالمي.

ولفت رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ إلى أن مشروعات تطوير البنية التحتية ستشهد نقلة نوعية، تشمل تطوير المواصلات والاتصالات، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل حركة التجارة.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أن الاستثمار سيعزز في قطاع السياحة من إمكانيات البلاد كوجهة سياحية مميزة، مما يسهم في زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل في هذا القطاع الحيوي.

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