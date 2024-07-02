الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية: تأهيل ورصف الطرق استجابة لمطالب الأهالي

صورة من الواقع
صورة من الواقع

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولته الصباحية بمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة قطور، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالحه والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بشارع البنك الأهلي، حيث يتم فرد وتشغيل طبقة السن بطول ٨٠٠ متر وعرض ١٦ مترًا تمهيدًا لأعمال الرصف.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال الرصف بشارع المدارس بقطور بطول كيلو ومتوسط عرض ١٢ مترًا، حيث يتم فرد وتشغيل طبقة السن، بالإضافة إلى نقل أعمدة الإنارة تمهيدًا لأعمال الرصف.

وفي السياق ذاته، تابع المحافظ استمرار الأعمال بطريق الشين قطور، لافتًا إلى أن تأهيل ورصف الطريق جاء استجابة لمطالب أهالي مركز قطور بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق.

وأشار المحافظ، إلى أن رصف طريق الشين - قطور تم نظرًا لسوء الحالة المتردية له ولأهميته القصوى كمحور مروري يربط بين مدينة قطور والقرى والعزب التابعة له بطول 8 كم، ومنعًا لوقوع حوادث بهذا الطريق، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد الأعمال بشارع المركز، حيث يتم إزالة طبقة الأسفلت القديم والمتهالك وتسوية الشارع تمهيدًا لأعمال الرصف بطول كيلو وعرض من 20 إلى 25 م.

ووجه المحافظ الدكتور طارق رحمي بمواصلة الجهود لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لمدينة قطور، وتكثيف الأعمال لانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير في أقرب وقت.

محافظ الغربية ومدينة قطور الوقوف على التحديات والمشكلات فرد وتشغيل طبقة السن نقل أعمدة الانارة تمهيد ا لأعمال الرصف طريق الشين قطور

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