"تعليم الوادى الجديد": غرفة عمليات دائمة لمتابعة امتحان اللغة الأجنبية الأولى بكل اللجان

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، انتظام طلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية بمقار اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات، بدأت التاسعة صباحًا وتنتهى 12 ظهرًا.

تعليم الوادي الجديد: غرفة عمليات لحظية لمتابعة امتحان اللغة الاجنبية الاولى بكافة اللجان

وتباشر غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المديرية أعمالها منذ الصباح الباكر فى المتابعة اللحظية والمستمرة لسير منظومة العمل، والتواصل المستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، وغرفة عمليات محافظة الوادى الجديد وغرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية.

التصدي لأي تجاوزات ومحاولات للغش



وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على توفير الأجواء الملائمة أمام الطلاب، وتوفير كل سبل الراحة، فضلًا عن التصدي لأي تجاوزات ومحاولات للغش، وحال رصد أى مشكلات يجرى تذليلها على الفور لضمان سير الامتحان بكل يسر بعيدًا عن أى توتر.

ويوجه وكيل التعليم بالمحافظة رسالته لأولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان تجنبًا لإثارة أى قلق أو توتر فى نفوس الطلاب خلال تأدية الامتحان، وحرصًا على مصلحتهم، متمنيًا لجميع طلاب المحافظة التوفيق والنجاح.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد، أمس، اجتماعًا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة، بحضور الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمشرف على اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق الأسئلة ونموذج الإجابة لكل امتحان مادةً قبل التصحيح، والدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، وذلك لاستعراض نتيجة التقرير الذي أعدته اللجنة حول مدى مطابقة أسئلة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات الفنية، حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق مبدأ الشفافية واطلاع الطلاب على تفاصيل ما أثير حول امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤ في مادة الفيزياء.