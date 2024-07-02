رب اشرح صدورهم ويسر أمورهم .. دعوة لطلاب الثانوية العامة 2024

تزايد البحث، خلال هذه الأيام، عن دعوة لطلاب الثانوية العامة، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة، خلال هذه الايام، إمتحاناتهم، وتجتهد الأسر المصرية فى الدعاء لابنائهم الطلاب الذين يؤدون الإمتحانات، ويبحث آولياء الامور والطلاب عن صيغ للدعاء حتى يستجيب الله ويوفق ابنائهم فى الامتحانات.

دعوة لطلاب الثانوية العامة 2024

ونشر الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، دعاء لطلاب الثانوية العامة 2024 قال فيه «اللهم ارزق أبنائنا الطلاب التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، وحسن الدعاء والإجابة.

وهناك أدعية أخرى نشرها علماء الدين حتى يستعين بها طلاب الثانوية العامة ومن ضمن هذه الأدعية مايلى:

- اللهم وفق طلاب الثانوية العامة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل امتحاناتهم يسيرة ولا تجعلها عسيرة وأعطهم مرادهم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق طلاب الثانوية العامة، ويكرمهم ويشرح صدورهم وييسر لهم أمورهم ويذكرهم ما نسوا ويفرح قلوبهم بالنجاح والتوفيق.

- اللهم كن لهم خير مُعين واحفظهم عن الشمال وعن اليمين واجعلهم من المتفوقين، اللهم حقق لهم كل أحلامهم، واجعل أيام امتحاناتهم عبارة عن سعادة وفرح، اللهم يسِّر الامتحانات عليهم، اللهم كن معهم وقت النسيان وذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فاجبهم.

- رب اشرح صدورطلاب الثانوية العامة ويسر أمورهم واحلل عقدة من ألسنتهم.

- اللهم اجعل امتحانات الثانوية العامة بردًا وسلامًا وسهلًا على عقولهم وقلوبهم وألهمهم الإجابة، اللهم اكتب لهم النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة أنت ولي ذلك والقادر عليه.

- اللهم افتح عليهم فتوح العارفين والعالمين والحافظين يارب العالمين، اللهم فرح قلوب أهاليهم بهم وانزل عليهم السكينة والطمأنينة والرضا.

دعاء جديد لطلاب الثانوية العامة

ويمكن أن يردد عدد من طلاب الثانوية العامة أيضا دعاء: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

- اللهم افتح لي فتوحات العارفين بفضلك والمؤمنين بكتابك ورسلك، اللهم أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.