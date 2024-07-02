محافظ بورسعيد يكرم "رئيس فرع هيئة قضايا الدولة".. ويشيد بجهوده خلال فترة عمله

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المستشار محمود موسى، رئيس فرع ثاني هيئة قضايا الدولة بالمحافظة، وذلك خلال احتفالية بديوان عام محافظة بورسعيد، بمناسبة بلوغه السن القانوني، وتقديرا لجهوده خلال فترة عمله.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، والمستشار محمد مرشد رئيس نادي القضاة، والمستشارة حمدية عبد الوهاب رئيس فرع اول هيئة قضايا الدولة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، واللواء أيمن جمال الدين السكرتير العام المساعد، ومستشاري هيئة قضايا الدولة، وأسرة المستشار محمود موسى.

المحافظ: المستشار محمود موسى نموذج للتفاني والإخلاص في العمل

وخلال كلمته، أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بمشاعر الحب والتقدير والوفاء التي سادت الاحتفالية، وأكد أن المستشار محمود موسى رئيس فرع ثاني هيئة قضايا الدولة ببورسعيد يعد نموذجا للمسئول المثالي، الذي يتفاني في عمله، ويبذل قصارى جهده لتنفيذ المهام الموكلة إليه على أكمل وجه، مشيدا بأخلاقه العالية في تعامله مع زملائه ورؤسائه في العمل، فضلا عن تمتعه بالاجتهاد والسعى الدائم لتحقيق مصلحة العمل وسرعة أداء مهامه وواجباته، مؤكدا أن المستشار محمود موسى ضرب أروع الامثلة للاخلاص في العمل، والتفاني في أداء واجباته ومهامه وحبه لوطنه وأبناء الوطن، وتمتعه بالاخلاق العالية التي يشهد بها كل من تعامل معه.

كما أكد المحافظ أن المستشار محمود موسى، كان له دورا بارزا في الارتقاء بنظام العمل، وساهم في تأدية واجباته على درجة عالية من الكفاءة، ووجه محافظ بورسعيد الشكر له على مجهوداته خلال فترة عمله، وبصماته الطيبة والواضحة وتعاونه المثمر مع محافظة بورسعيد في العديد من الملفات.

ومن جانبه، أكد المستشار هشام عبد المجيد، رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، أن المستشار محمود موسى رئيس فرع ثاني هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، أحد النماذج المشرفة في منظومة العمل القضائي، ويتمتع بحب كبير من زملائه ورؤساؤه في العمل.

أشار المستشار محمد مرشد، رئيس نادي القضاة، خلال كلمته، إلى أن المستشار محمود موسى كان دائم التعاون مع زملائه في العمل، لافتا إلى أنه من الشخصيات التى تتفانى في العمل وتقدس خدمة الوطن، ويبذل قصارى جهده لاتمام واجباته على أكمل وجه، متمنيا له دوام التوفيق والسعادة في حياته القادمة.

وخلال كلمته، وجه رئيس فرع ثاني هيئة قضايا الدولة ببورسعيد المستشار محمود موسى، الشكر لمحافظ بورسعيد، مشيدا بتعاونه الكبير في العديد من الملفات خلال فترة عمله كرئيسا لفرع ثاني هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، مؤكدا أن خلال فترة عمله مع محافظ بورسعيد لمس به الكثير من الصفات كالحكمة في اتخاذ القرار، والإرادة وو ضوح الرؤية، مجددا الشكر لجميع القادة والزملاء والحضور.

وقدم المحافظ كتاب الله ودرع المحافظة للمستشار محمود موسى، متمنيا له التوفيق والصحة والسعادة.

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