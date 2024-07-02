"كولر" يجبر الأهلى على رفع المقابل المادى للتعاقد مع "عطية الله".. ويفاوض "بن رمضان"

كشف الإعلامى محمد الليثى إصرار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ضم لاعب أجنبي بمواصفات خاصة في مركز الظهير الأيسر خلال الموسم المقبل.

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على 93.7 قائلا: "رفض كولر الاستعانة بلاعبين محليين في هذا المركز لحين عودة علي معلول من الإصابة، وطلب ضم لاعب صاحب خبرات طويلة في هذا المركز".

وأضاف محمد الليثى: "أبدى كولر عدم قناعته التامة بجميع لاعبي الفريق الذين يؤدون في هذا المركز وهم، كريم فؤاد وعمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس حيث قال لمسئولى الأهلي انه يدفع ببعض هؤلاء اللاعبين في مركز الظهير الأيسر لعدم وجود ظهير أساسي بنفس إمكانيات علي معلول، وضغوط كولر أجبرت الأهلي على رفع سعر المغربي يحيى عطية الله ظهير فريق سوتشي الروسي، حيث قرر مسئولو النادي رفع قيمة الصفقة من مليون و200 ألف دولار إلى مليون و500 ألف دولار لشراء اللاعب نهائيًا أو استعارته موسمًا مقابل 400 ألف دولار ويتطلع الأهلي لضم الظهير المغربي الذي بات يُمثل أحد أهم الصفقات المطلوبة في الأهلي حسب رؤية مارسيل كولر".

صن داونز يرفض انتقال موكوينا للأهلي وتجدد المفاوضات مع "بن رمضان"

كما كشف الليثى عن حسم نادي صن داونز الجنوب أفريقي موقفه النهائي من انتقال لاعبه موكوينا للنادي الأهلي خلال الموسم المقبل بعدما تلقى اتصالات مُباشرة من القلعة الحمراء لضم اللاعب.

وقال: "مارسيل كولر المدير الفني يرغب في تدعيم خط الوسط بسبب اقتراب رحيل المالي آليو ديانج وارتفاع سن عمرو السولية، وطلب المدرب السويسري ضم لاعب قوي في خط الوسط".

وتابع محمد الليثى: "كولر رحّب بشدة بضم موكوينا لذا تم التفاوض مع وكيل اللاعب وناديه لكن الأهلي وجد صعوبة في إتمام الصفقة بسبب تمسك صن داونز باللاعب".

وكشف محمد الليثى أن هناك لاعبين أخرين مُرشحين بقوة لدعم وسط الفريق يأتي في مقدمتهم، الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزي المجري.

وشدد محمد الليثى على أن هناك اتصالات لضم بن رمضان في الموسم المقبل وحال فشل الصفقة سيكون هناك تفكير في لاعب أخر لهذا المركز.