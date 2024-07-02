الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"استرداد أراضى الدولة": اعتماد خطة بدء الموجة 23 لإزالة التعديات

التعديات
التعديات

عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدوري برئاسة اللواء حسن عبد الشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، لمتابعة معدلات الأداء فى ملف تقنين الأراضي، وكذا موجات الإزالة للتعديات حفاظا على أصول وممتلكات الشعب.

 وأكد رئيس اللجنة أن الأراضي هي الثروة الحقيقية للدولة المصرية، ولذلك مثلما تعمل اللجنة بكل جدية على تقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين وتقديم العديد من التيسيرات لهذا الهدف، فإنها أيضا لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها، وكذلك البحث مع الجهات المعنية عن صور الاستثمار الأمثل لها، 
فى هذا الإطار أكد تقرير الأمانة الفنية للجنة أنه تم تسليم 77 ألف عقد تقنين للمواطنين فى كل المحافظات بنسبة تتجاوز 70 بالمائة من الحالات المستوفاة لشروط التعاقد والتي تبلغ نحو 114 ألف حالة.

وكشف التقرير عن أن لجنة المرور والمتابعة المشكلة لمتابعة معدلات أداء المحافظات فى ملف التقنين زارت ١٣ محافظة حتى الآن، وقدمت عددا من الملاحظات تم تكليف المحافظات بالعمل على تلافيها بشكل عاجل تيسيرا لعملية التقنين ومنعا لأي مخالفات للقانون.

ضوابط لعمل لجان التظلمات بالمحافظات

 وأكدت اللجنة وضع عدد من الضوابط لعمل لجان التظلمات بالمحافظات لضمان سرعة إنجازها، والحفاظ على حق المواطن وفى الوقت نفسه عدم التسبب فى إهدار حقوق الدولة.

 وفي إطار مواصلة إجراءات استرداد الأراضى المتعدى عليها، اعتمدت خطة البدء فى تنفيذ موجة الإزالة 23 بالتنسيق بين لجنة إنفاذ القانون ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون وعدم التهاون مع اى تجاوزات ومحاسبة المقصرين من مسئولى المحليات وجهات الولاية الذين يتسببون فى تسهيل التعدي على أراضي الدولة.

وأكدت اللجنة ضرورة مواصلة العمل بنظام الخريطة المعلوماتية لرصد وتدقيق كل حالات الإزالة وضمان متابعتها والسيطرة عليها لمنع عودة التعديات مرة أخرى.

وقال اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، إن مستشار رئاسة الجمهورية ورئيس اللجنة، شدد على استكمال الحصر  الشامل للأراضي التي تم استردادها خلال موجات الإزالة السابقة من خلال الخريطة المعلوماتية التي أعدتها اللجنة، وتحديد سبل الاستثمار الأمثل لكل قطعة أرض. 

ويعقد رئيس اللجنة اجتماعا مع  جهات الولاية لمراجعة خطط التعامل مع الأراضي المملوكة لتلك الجهات سواء التى تستحق التقنين أو الحالات المطلوب إزالة التعديات الواقعة عليها.

 وأضاف رئيس الأمانة الفنية أن رئيس اللجنة كلف المستشار القانونى للجنة بمتابعة ملف إحالة المحاضر الجنائية التي أعدتها المحافظات ضد المتعدين إلى النيابة العامة، وكذا مراجعة الملاحظات التي قدمتها لجنة المرور والمتابعة على المحافظات بخصوص تحصيل مستحقات الدولة من الأقساط المتأخرة، وتحديد الحالات التي تستحق الإحالة لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب لذلك.

أراضي الدولة اعتماد خطة بدء الموجة لإزالة التعديات واسترداد

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