الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيتر ماهر الصغيران: مهرجان العلمين يعزز ويدعم قوة مصر الناعمة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

مهرجان العلمين، فرصة لجذب الاستثمار إلى مصر، بهذه الكلمات استهل الكاتب القاص الشاب بيتر ماهر الصغيران، حديثه لـ“الدستور”، معبرًا عن فخره بالمهرجان الذي يعزز ويدعم قوة مصر الناعمة، ودورها الثقافي والفني. 

مهرجان العلمين فرصة لجذب الاستثمار إلى مصر

وأوضح “الصغيران”، في تصريحات خاصة لــ “الدستور”، أهمية إقامة مهرجان العلمين ودوره في دفع فرص الاستثمار والجذب السياحي إلى مصر، مشيرًا إلى تحول مدينة العلمين الجديدة إلى مكان جذب سياحي كبير على ساحل البحر المتوسط لتنافس كبرى المدن السياحية الواقعة بجنوب أوربا.

يأتي تنظيم الفعليات الرياضة والغنائية من خلال مهرجان العلمين كفرصة لتعزيز دور الثقافة والرياضة في حياتنا خصوصا بعد نجاح الموسم الأول.

بيتر ماهر الصغيران

يشار إلى أن مهرجان العلمين يضم 5 مهرجانات فرعية، هي: مهرجان الموسيقي، ويُقام خلاله 10 حفلات غنائية يحييها نخبة من ألمع نجوم الغناء العربي.

مهرجان الطعام، ويقدم فرصة لتذوق أشهى المأكولات من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان الرياضة، ويُقام خلاله العديد من المسابقات في أهم الرياضات، مثل كرة القدم والسلة، بالإضافة إلى فعاليات مخصصة لذوي الهمم.

مهرجان الترفيه، ويهدف إلى دعم صناعة المسرح من خلال عرض أكثر من 6 مسرحيات، على رأسها مسرحية راقصة يشارك فيها نخبة من المواهب الشابة.

ومهرجان نبتة، وهو مهرجان خاص بالأطفال يهدف إلى تنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات.

مهرجان العلمين الشركة المتحدة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فرص الجذب السياحي قوة مصر الناعمة مهرجان نبتة للأطفال مهرجان الطعام مهرجان الرياضة

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