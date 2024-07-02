الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأكاديمية العربية للعلوم تتعاون مع جامعة ميزوري الأمريكية و"IBDL للتعلم"

الدكتور اسماعيل عبد
الدكتور اسماعيل عبد الغفار

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتفاقية تعاون جديدة مع مجموعة “IBDL” للتعلم، وكيل جامعة ولاية ميزوري في الشرق الأوسط وإفريقيا، لتقديم الدبلومات الاحترافية الدولية والشهادات المهنية المعتمدة من جامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووقع على الاتفاقية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، والأستاذ الدكتور خالد خلاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL للتعلم.

وتهدف الاتفاقية إلى تلبية احتياجات طلاب البكالوريوس والدراسات العليا في كليات ومعاهد الأكاديمية، بالإضافة إلى تقديم برامج تعليمية متميزة تضيف قيمة كبيرة إلى المناهج الأكاديمية المتاحة.

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كما تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني بين جامعة ولاية ميزوري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتوفير فرص تعليمية متميزة لطلاب الأكاديمية، وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم في مجالات متنوعة.

من جهته، أبدى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع جامعة ولاية ميزوري، إحدى أعرق الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذة الاتفاقية ستساهم في توفير فرص تعليمية متميزة لطلابنا، وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم في مجالات متنوعة، "كما ستساعدنا على مواكبة آخر التطورات في مجالات العلوم والتكنولوجيا".

وفى سياق متصل، أكد الدكتور خالد خلاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL للتعلم على  سعادته بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى أبرز المؤسسات التعليمية في العالم العربي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستعمل على نشر المعرفة والخبرات الدولية في جميع أنحاء المنطقة، مع الالتزام بتقديم أفضل البرامج التعليمية لطلاب الأكاديمية".

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وتأسست جامعة ولاية ميزوري عام 1899، وهي جامعة حكومية عامة تقع في مدينة سبرينغفيلد بولاية ميزوري الأمريكية،  وتُصنف ضمن أفضل جامعات في الولايات المتحدة، وتقدم مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. وتتميز جامعة ولاية ميزوري بتركيزها على الابتكار والبحث العلمي ووظائف المستقبل، وتضم العديد من الكليات والمعاهد المتخصصة في مجالات متنوعة مثل الهندسة، والعلوم، والأعمال، والتعليم، والعلوم الصحية.

ومجموعة IBDL للتعلم هي منصة تعليمية رائدة تقدم الشهادات الاحترافية والاختبارات الدولية وألعاب محكاة الأعمال بالاضافة الى مراكز التققيم النفسي والسلوكي والاحترافي عالية الجودة للمؤسسات والأفراد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، وتمثل العديد من الجامعات والمعاهد العالمية المرموقة، وتقدم برامجها من خلال شبكة واسعة من مقدمي التعليم والتطوير حول العالم.

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الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل النقل البحري وزارة النقل وزير النقل

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