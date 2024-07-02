مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 والقنوات الناقلة لها، بـ"يورو 2024" وكوبا أمريكا 2024"، هو ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة على كافة محركات جوجل مؤخرا، لا سيما بعد انتهاء معظم الدوريات الأوروبية.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024

وتعد مواجهتي رومانيا وهولندا والنمسا وتركيا، في ختام منافسات ثمن نهائي (يورو 2024)، من أهم مباريات اليوم الثلاثاء 2 يوليو الجاري، لحسم البطاقتين المتبقتين لربع نهائي المونديال الأوروبي، فضلا عن مباراتي الدوري المصري (دوري نايل)، ومواجهتا البرازيل وكولومبيا وكوستاريكا وباراجواي، بـ"كوبا أمريكا 2024".

مباريات اليوم بالدوري المصري (دوري نايل) والقنوات الناقلة

إنبي & المقاولون العرب.. السابعة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس)

الجولة التاسعة والعشرون

حسم زعيم الكرة البترولية مواجهة الدور الأول بهدف نظيف.

تنقل المباراة عبر أحدى شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2.

سموحة & بيراميدز «استكمال المباراة»

تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بداية من الدقيقة الـ49، بعدما أقيمت الجمعة الماضية وتوقفت عند هذه الدقيقة، بسبب وجود حريق بأحد الكابلات الكهربائية الخاصة بأعمدة إنارة الملعب، حيث كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1/1.

المباراة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل.

انتهت مواجهة الدور الأول، بين الفريقين بثلاثية نظيفة للفريق السماوي.

تنقل المباراة عبر أحدى شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2.

مباريات اليوم بـ"يورو 2024" والقنوات الناقلة

رومانيا & هولندا.. السابعة مساء (ستاد أليانز أرينا)

ختام مرحلة المجموعات

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 1 Max القطرية، المالك الرسمي والحصري للبطولة الأوروبية داخل منطقة الشرق الأوسط.

النمسا & تركيا.. العاشرة مساء (ستاد ريد بول ارينا).

ختام مرحلة المجموعات

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2 Max القطرية، المالك الرسمي والحصري للبطولة الأوروبية داخل منطقة الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن منافسات يورو (2024)، قد انطلقت يوم 14 يونيو الماضي وتستمر حتى 14 يوليو الجاري، بالعاصمة الإلمانية (برلين).

مباريات اليوم بـ"كوبا أمريكا 2024"

البرازيل & كولومبيا.. الرابعة فجر غدا الأربعاء.

ختام مرحلة المجموعات.

كوستاريكا & باراجواي.. الرابعة فجر غدا الأربعاء.

ختام مرحلة المجموعات.