قرار بشأن أسعار التصالح وتقنين الأوضاع بمدينة 6 أكتوبر

نشرت الوقائع الرسمية اليوم قرار لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 77 لسنة 2024 بأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة السادس من أكتوبر طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة ۲۰۲۳ علي النحو الموضح بالجدول المرفق.

تفاصيل القرار

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 77 لسنة 2024 رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٦٩ لسنة ۲۰۱٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٤ لسنة ۲۰۱۹ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن رقم (1100) بتاريخ 8/1/2024 ؛ وعلى كتاب المهندس رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر رقم (771) بتاريخ 11/1/2024 ؛ وعلي ما عرضته علينا المهندسة مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق والسيد المهندس رئيس قطاع الإسكان والمرافق ؛ قـــــــــرر: ( المادة الأولى ) تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة السادس من أكتوبر طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة ۲۰۲۳ علي النحو الموضح بالجدول المرفق. ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.