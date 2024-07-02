الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار بشأن أسعار التصالح وتقنين الأوضاع بمدينة 6 أكتوبر

التصالح
التصالح

نشرت الوقائع الرسمية اليوم قرار لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 77 لسنة 2024 بأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة السادس من أكتوبر طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة ۲۰۲۳ علي النحو الموضح بالجدول المرفق.

تفاصيل القرار 

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 77 لسنة 2024 رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٦٩ لسنة ۲۰۱٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٤ لسنة ۲۰۱۹ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن رقم (1100) بتاريخ 8/1/2024 ؛ وعلى كتاب المهندس رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر رقم (771) بتاريخ 11/1/2024 ؛ وعلي ما عرضته علينا المهندسة مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق والسيد المهندس رئيس قطاع الإسكان والمرافق ؛ قـــــــــرر: ( المادة الأولى ) تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة السادس من أكتوبر طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة ۲۰۲۳ علي النحو الموضح بالجدول المرفق. ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وقائع الرسمية وزارة الاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية مدينة السادس من أكتوبر مخالفات البناء قرار رئيس الجمهورية السيد المهندس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

مواد متعلقة

«الجمارك» تدعو المستوردين لتحرى الدقة عند إدراج «البند» لسيارات الركوب

خبراء يناقشون تحديات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والمستقبل بالأكاديمية العربية

وزير المالية: التعاون المصرى مع البنك الدولى نموذج للشراكة التنموية

جهاز المحاسبات: 32 مليون جنيه رصيد متنازع عليه بين "الضرائب ومطاحن مصر العليا"

"برنامج الأبطال".. جهاز تنمية المشروعات يطلق برنامجا لتمويل مشروعات الشباب الرياضية

قيد 13 بنكًا مصريًا بسجل العضوية بالبورصة كمتعامل غير رئيسى

"العدل" تعطي صفة مأموري الضبط القضائي لـ57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية بـ"الصحة"

قرار لوزارة العدل بإنشاء نيابة مرور لأعضاء الجهات والهيئات القضائية

الأكثر قراءة

وفاة مراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط عقب إصابته بأزمة قلبية

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

"روكى وليلى".. ليلة سقوط البلوجرات مروجى الفسق والفيديوهات المثلية

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

حبس "خادمة" الفنانة فاطمة عيد

إصابة 6 اشخاص في انقلاب "ميكروباص" بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال