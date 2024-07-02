قرار للإسكان بشأن سعر المتر مقابل التصالح على مخالفات البناء في العبور

نشرت الوقائع الرسمية اليوم قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 67 لسنة 2024، بأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة العبور طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ علي النحو الموضح بالجدول المرفق.

تفاصيل القرار

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 67 لسنة 2024 رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة 2٠٢٣ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨ لسنة ۲۰۰٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٦٩ لسنة ۲۰۱٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٤ لسنة ۲۰۱۹ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى كتاب المهندس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن رقم (٧٦٢) بتاريخ 3/1/2024 ؛ وعلى ما عرضته علينا المهندسة مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق والمهندس رئيس قطاع الإسكان والمرافق ؛ قـرر: ( المادة الأولى ) تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة العبور طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ علي النحو الموضح بالجدول المرفق.