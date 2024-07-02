الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طقس اليوم.. شديد الحرارة والقاهرة الكبرى تسجل 38 درجة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على كل الأنحاء اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد.

حالة الطقس المتوقعة اليوم 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسًا شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطبًا على السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة على كل الأنحاء، حيث تتراوح بين (37- 38) درجة في القاهرة الكبرى، والوجه البحري ومدن القناة تتراوح بين (31- 32) درجة، ومن المقرر أن تسجل على مناطق الجـنوب بين (39- 42) درجة.

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حالة الطقس اليوم وغدا في مصر.. ارتفاع درجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية

الشبورة 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم يشهد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية: 

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، 

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، 

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، 

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 29، 

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.

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