الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المرصد الأورومتوسطى": المساعدات التى تدخل قطاع غزة غير كافية

المساعدات
المساعدات

قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي حاجة المدنيين.

وأضاف المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بإدخال المستلزمات الطبية الأساسية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مناطق شمال غزة تُعاني من شبه مجاعة جرّاء منع الاحتلال إدخال المساعدات الغذائية.

وتابع: "ندعو إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة"، مشددًا على أن إسرائيل لا يجب أن تتدخل في شكل الدولة الفلسطينية أو تقرر من يحكم الشعب الفلسطيني.

كما أكد المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسئول عن تدمير قطاع غزة بسبب الحرب والإبادة الجماعية.

غزة قطاع غزة الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية

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