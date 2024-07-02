الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3.9 مليون جنيه.. إجمالي إيرادات أفلام عيد الأضحى أمس

افلام العيد
افلام العيد

حققت أفلام دور العرض السينمائي في مصر مجتمعة، أمس الإثنين، إيرادات جيدة قدرت بـ3,974,424 جنيه، وتصدر قائمة الإيرادات فيلم ولاد رزق 3 القاضية، الذي استحوذ على ما يقرب من ثلاثة أرباع إيرادات شباك التذاكر المصري أمس. 

وخلال هذا التقرير نرصد لكم بالأرقام إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي 2024. 

ولاد رزق
 

تمكن فيلم ولاد رزق من تحقيق إيرادات قياسية ليلة أمس الإثنين، بلغت 2,705,490  جنيها ليحتل المركز الأول عن جدارة منذ انطلاق عرضه منتصف يونيو الماضي. 

فيلم ولاد رزق 3 من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

اللعب مع العيال 
 

واحتفظ فيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام، بالمركز الثاني، حيث حقق 652,479 جنيهًا.

وفيلم "اللعب مع العيال" من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم و ويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

عصابة الماكس   

فيما جاء في المركز الثالث  فيلم "عصابة الماكس" للنجم أحمد فهمي محققًا أمس إيرادات بلغت قيمتها 404,516 جنيهًا، ويقوم ببطولته كل من أحمد فهمى وروبى ولبلبة واوس أوس وإخراج حسام سليمان.

 

أهل الكهف 

بينما حقق فيلم "أهل الكهف" إيرادات بلغت 211,489 جنيه، ليتذيل قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري أمس. 

والفيلم من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفى وبسنت شوقي وهاجر أحمد وصبري فواز و رشوان توفيق وأحمد وفيق وغيرهم، ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو عرفة.

افلام موسم عيد الأضحى السينمائي 2024 إيرادات افلام موسم عيد الأضحى السينمائي إيرادات افلام السينما امس إيرادات فيلم ولاد رزق 3 إجمالى إيرادات افلام شباك التذاكر المصري أمس

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة لفيلم "إكس مراتى" قبل طرحه بدور العرض

"ولاد رزق" فى الصدارة.. إيرادات أفلام دور العرض السينمائية

بدء تحضيرات فيلم "الفيل الأزرق 3" أغسطس المقبل

"عصابة الماكس" يحقق 600 ألف جنيه إيرادات.. وانطلاق عرضه بدول الخليج

تكريم الفنان أسامة عباس فى افتتاح مهرجان المسرح المصرى الـ17

بين الفن والسياسة.. عبارات سجلها التاريخ من تأليف وحيد حامد

مليون جنيه قيمة إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" بدور العرض أمس

ارتفاع إجمالى إيرادات "ولاد رزق 3" لـ720 مليون جنيه

الأكثر قراءة

إكسترا نيوز: مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفى

باستثمارات 100 مليون دولار.. مشروعات جديدة لتحالف "سيجنفاى فيليبس وجيلا" فى مصر

وفاة مراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط عقب إصابته بأزمة قلبية

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

"روكى وليلى".. ليلة سقوط البلوجرات مروجى الفسق والفيديوهات المثلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين