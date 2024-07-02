3.9 مليون جنيه.. إجمالي إيرادات أفلام عيد الأضحى أمس

حققت أفلام دور العرض السينمائي في مصر مجتمعة، أمس الإثنين، إيرادات جيدة قدرت بـ3,974,424 جنيه، وتصدر قائمة الإيرادات فيلم ولاد رزق 3 القاضية، الذي استحوذ على ما يقرب من ثلاثة أرباع إيرادات شباك التذاكر المصري أمس.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم بالأرقام إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي 2024.

ولاد رزق



تمكن فيلم ولاد رزق من تحقيق إيرادات قياسية ليلة أمس الإثنين، بلغت 2,705,490 جنيها ليحتل المركز الأول عن جدارة منذ انطلاق عرضه منتصف يونيو الماضي.

فيلم ولاد رزق 3 من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

اللعب مع العيال



واحتفظ فيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام، بالمركز الثاني، حيث حقق 652,479 جنيهًا.

وفيلم "اللعب مع العيال" من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم و ويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

عصابة الماكس

فيما جاء في المركز الثالث فيلم "عصابة الماكس" للنجم أحمد فهمي محققًا أمس إيرادات بلغت قيمتها 404,516 جنيهًا، ويقوم ببطولته كل من أحمد فهمى وروبى ولبلبة واوس أوس وإخراج حسام سليمان.

أهل الكهف

بينما حقق فيلم "أهل الكهف" إيرادات بلغت 211,489 جنيه، ليتذيل قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري أمس.

والفيلم من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفى وبسنت شوقي وهاجر أحمد وصبري فواز و رشوان توفيق وأحمد وفيق وغيرهم، ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو عرفة.