الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة يناقش مع شركة دواء عالمية تعزيز التعاون في تحسين صحة المصريين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد الشاذلي، المدير الإقليمي لإحدى شركات الدواء العالمية، لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات الصحية، بما يضمن تعزيز الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الرفاه الصحية لهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالدكتور أحمد الشاذلي والوفد المرافق له، مؤكدًا على التعاون المستمر في عدد من المجالات الصحية،  بما يعزز  دعم القطاع الصحي في مصر وتوفير أفضل الخدمات الصحية والتوعوية للمواطنين، ودعم التطوير المستمر الذي يشهده القطاع الصحي بمصر، مثنيًا على التعاون المتميز والمُثمر مع الشركة خلال السنوات السابقة.

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وتابع عبد الغفار أن الاجتماع تناول مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، وذلك من خلال التعاون ضمن المبادرة الخاصة بالكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، من خلال توقيع الكشف على المستفيدين من المبادرة، فضلًا عن  دعم بناء وصقل مهارات الكوادر الطبية من العاملين ضمن المبادرة من خلال التدريبات المتخصصة.

دعم صحة المرأة المصرية

أضاف عبد الغفار أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، من خلال المشاركة في حملات الكشف المبكر والتوعية للسيدات، فضلًا عن تدشين برنامج "ابتدئها صح" وتوفير الدعم النفسي للمنتفعات والمرضى وذلك بالشراكة مع المعهد القومي للأورام، لافتًا إلى توفير 12 مستحضر دوائي جديد لعلاج الأورام والأمراض النادرة خلال العام الماصي والجاري في مصر.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والشركة للتصدي وعلاج مرض الهيموفيليا من خلال توفير أحدث الأدوية، فضلًا عن بناء وصقل مهارات الكوادر الطبية المختصة، لافتًا إلى العمل من خلال شراكة استراتيجية لتطوير المنظومة الصحية بمصر.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة يمنى قطب، رئيس قطاع السياسات والشئون الحكومية لمصر ودول المشرق العربي والعراق بشركة فايزر، والدكتورة رشا سيدهم، رئيس قطاع اقتصاديات الدواء لمصر ودول المشرق العربي والعراق، والدكتور أحمد أبو زيد، رئيس قطاع الأورام، والدكتور عمرو السعيد، رئيس قطاع التسويق.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الصحة المبادرات الرئاسية الصحة العامة المجالات الصحية الأورام السرطانية

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