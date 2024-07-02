الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل التعليم بالمنوفية يتابع من غرفة العمليات الرئيسية امتحان اللغة الإنجليزية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

ترأس صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2024/7/2، الأستاذ محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بديوان المديرية، وذلك لمتابعة أعمال امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (شعبة العامة)، وذلك بحضور جميع أعضاء الغرفة، ورئيس وأعضاء اللجنة الثلاثية، وممثلي مديرية أمن المنوفية.

امتحانات الثانوية العامة 

وأوضح "الفولي" أنه اطمأن من رؤساء اللجان على انتظام أعمال امتحان اللغة الإنجليزية، وتوافر الأجواء الهادئة للطلاب وسط إجراءات أمنية مشددة

وأوضح مدير تعليم المنوفية أن اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، يتابع أعمال الامتحانات، للاطمئنان على توافر المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب.

وأكد وكيل تعليم المنوفية أن غرفة العمليات الرئيسية على تواصل مستمر منذ الصباح الباكر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، لتذليل كل العقبات في حينها، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، مشيرًا إلى أن الغرفة الرئيسية لم تتلق أي شكاوي من الطلاب بشأن امتحانات اليوم.

بامتحانات وزارة التربية والتعليم المنوفية الثانوية العامة الثانوية

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