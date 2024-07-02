"الإسكان" تعتمد تخطيط وتقسيم 111 فدانًا بالشيخ زايد كمشروع عمراني متكامل

نشرت الوقائع الرسمية اليوم قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاري رقم 71 لسنة 2024 بباعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 111.05 فدان الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ بمدينة الشيخ زايد المخصصة لإقامة مشروع عمراني متكامل.

تفاصيل القرار

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاري رقم 71 لسنة 2024 بتاريخ 24/1/2024 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (405/77/2017) بمساحة 111.05 فدان بما يعادل ٤٦٦٤٨٧.١٢م٢ الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ بمدينة الشيخ زايد المخصصة لإقامة مشروع عمراني متكامل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة ۲۰۱۷ بضم قطع الأراضى لكردون مدينة الشيخ زايد ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة ۲۰۱۷ بضم قطع أراضى لكردون مدينة الشيخ زايد ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ۲۰۱۹ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٣٦٧) الصادر بتاريخ 26/4/2018 باعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة الشيخ زايد وتوسعاتها ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۲۱) بتاريخ 12/9/2018 بالموافقة على أسلوب التعامل مع مقدمى الطلبات من السادة المتعاملين والمثبت عقودهم النهائية مع جهة الولاية السابقة قبل ضم هذه الأراضي لكردون مدينة الشيخ زايد وذلك على النحو الموضح تفصيلًا ببنود القرار ؛ وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 23/1/2023 لقطعة الأرض عاليه بمساحة إجمالية قدرها ٤٦٤١١١.90م٢ ؛ وعلي كتاب جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (430059) بتاريخ 6/12/2023 المرفق به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع وكامل موقف قطعة الأرض عاليه متضمنًا الإفادة أنه لا يوجد مستحقات مالية علي الشركة حتى تاريخه عن مساحة العقد المسلمة ٤٣٤١١١.٩٠م٢ لتعديل المخطط والطرق المحيطة نتج عنه فرق مساحة بزيادة قدرها ٢٣٧٥.20م2، وتم أخذ التعهدات اللازمة من الشركة نحو سدادها ؛ وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض عاليه المؤرخة 20/12/2023 ؛ وعلى التعهدات المقدمة من الشركة والبرنامج الزمني الخاص بالمشروع؛ وعلى النوتة الحسابية الخاصة بالمشروع والمعتمدة من القطاع المختص بالهيئة ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة.

كما يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. طر ف أول معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات د.مهندس وليد عباس عبد القوي طر ف ثانٍ مفوضًا عن الشركة المهندس محمد سيد إبراهيم الخضرى