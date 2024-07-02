"الجيل" يُطالب الحكومة الجديدة بتسريع إصدار قانون المحليات

طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، الحكومة الجديدة، بضرورة العمل على تسريع إصدار قانون المحليات الموجود حاليًا في أدراج لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعد أن انتهت من مناقشته.

أهمية دور المجالس المحلية

وأشار "الشهابي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن انتخاب المجالس المحلية هامة، وتصل إلى أن تكون ضرورة أمن قومى للبلاد، مشددًا على أن المجالس المحلية على مستوى المجمع القروي وعلى مستوى المركز والمدينة والمحافظة والذى يصل عدد أعضاء تلك المستويات إلى 60 ألف قيادة شعبية محلية تعمل بكل جد وإخلاص لحل مشاكل الناس، وهو ما يحقق نوعا من الرضاء الشعبي على النظام السياسى وعلى الحكومة وهو ما تحتاجه بلادنا بشدة فى ظل التحديات الخطيرة التى تمر الدولة والوطن.

وأضاف رئيس حزب الجيل أنه يرى أن يكون قانون الانتخابات في المجالس المحلية يجمع بين نظام القائمة المطلقة للفئات التي يشملها الدستور بالرعاية، ونظام القائمة النسبية لبقية الفئات، وأن تكون الدائرة الانتخابية على مستوى المجمع القروي بالنسبة المحلي الثروة وعلى مستوى المدينة أو المركز بالنسبة لمجلس محلى المدينة أو المركز أو على مستوى المحافظة بالنسبة لمجلس محلى. المحافظة.

وأكد ناجي الشهابي أهمية أن تجرى كل الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية تحت إشراف مباشر من أعضاء من الجهات والهيئات القضائية.