الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الجيل" يُطالب الحكومة الجديدة بتسريع إصدار قانون المحليات

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، الحكومة الجديدة، بضرورة العمل على تسريع إصدار قانون المحليات الموجود حاليًا في أدراج لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعد أن انتهت من مناقشته.

أهمية دور المجالس المحلية 

وأشار "الشهابي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن انتخاب المجالس المحلية هامة، وتصل إلى أن تكون ضرورة أمن قومى للبلاد، مشددًا على أن المجالس المحلية على مستوى المجمع القروي وعلى مستوى المركز والمدينة والمحافظة والذى يصل عدد أعضاء تلك المستويات إلى 60 ألف قيادة شعبية محلية تعمل بكل جد وإخلاص لحل مشاكل الناس، وهو ما يحقق نوعا من الرضاء الشعبي على النظام السياسى وعلى الحكومة وهو ما تحتاجه بلادنا بشدة فى ظل التحديات الخطيرة التى تمر الدولة والوطن.

وأضاف رئيس حزب الجيل أنه يرى أن يكون قانون الانتخابات في المجالس المحلية يجمع بين نظام القائمة المطلقة للفئات التي يشملها الدستور بالرعاية، ونظام القائمة النسبية لبقية الفئات، وأن تكون الدائرة الانتخابية على مستوى المجمع القروي بالنسبة المحلي الثروة وعلى مستوى المدينة أو المركز بالنسبة لمجلس محلى المدينة أو المركز أو على مستوى المحافظة بالنسبة لمجلس محلى. المحافظة.

وأكد ناجي الشهابي أهمية أن تجرى كل الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية تحت إشراف مباشر من أعضاء من الجهات والهيئات القضائية.

إجراءات الحكومة الجديدة اجندة الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة ملفات على مائدة الحكومة الجديدة يريد الشعب من الحكومة الجديدة

مواد متعلقة

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة

"التجمع": تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أمام الحكومة الجديدة

مسئولية مشتركة.. الحوار الوطنى يتابع تنفيذ «التوصيات» من الحكومة الجديدة

لماذا تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة؟

توصيات أولى مراحل الحوار الوطني.. مهمة خاصة للحكومة الجديدة

دماء جديدة في شرايين الحكومة.. أولى خطوات إنهاء أزمات المواطن

قيادى منشق: 30 يونيو قضت على حلم الإخوان فى تحويل مصر إلى مركز عالمى للتنظيمات الإرهابية

المصريين الأحرار: 30 يونيو عنوان ثورة المصريين على الظلم والقمع وهيمنة الإرهاب

الأكثر قراءة

وفاة مراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط عقب إصابته بأزمة قلبية

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

"روكى وليلى".. ليلة سقوط البلوجرات مروجى الفسق والفيديوهات المثلية

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

حبس "خادمة" الفنانة فاطمة عيد

إصابة 6 اشخاص في انقلاب "ميكروباص" بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال