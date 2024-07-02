تقديم خدمات طبية 300 مواطن خلال قافلة سكانية شاملة بأبو حمص

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، ومؤسسة راعي مصر وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز، وقافلة سكانية شاملة بقرية زنوبة التابعة لمجلس قرية جواد حسني حيث تم الكشف على 300 حالة تنوعت ما بين (باطنة - أطفال - رمد - أسنان) بالإضافة إلى عمل نظارت طبية، استمرار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل الطبية.



يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع -نائب محافظ البحيرة واستمرارا لجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل الطبية والسكانية المجانية، لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات، كما تم تقديم خدمات بيطرية من خلال رش وتطعيم 140 رأس ماشية، كما تم بيع مواد غذائية مدعمة.

رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم

من جانبه أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن ذلك يأتي في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع بالمحافظة، مع القيام باتخاذ كافة المساعدات الطبية المجانية للأسر الأولى بالرعاية والمدرجة بقوائم وزارة التضامن الاجتماعي.

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة، أمس، تقديم قافلة طبية مجانية بقرية المسين التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، حيث تم تقديم خدمات طبية مجانية لجميع المواطنين المترددين على القافلة، وتم أيضا خلال القافلة، الدفع بمعمل لعمل التحليل الطبية المجانية للأسر ذات الدخل المحدود في القرية.