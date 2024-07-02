إصابة منجد وزوجته إثر اندلاع حريق في منزل بطهطا

أصيب منجد وزوجته وابنه بحروق نارية متفرقة بالجسد، في حريق منزل، بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا بالواقعة، وتبين نشوب حريق بمنزل مكون من طابقين مشيد من بالطوب اللبن والطين ملك "زكريا. ع" 55 عامًا منجد

جرى السيطرة على الحريق وإخماده، ونتج عنه إصابة مالك المنزل، وزوجته "بخيتة. م" 50 عامًا ربة منزل، وابنهما "يوسف" 13 عامًا طالب، بحروق نارية متفرقة بالجسد، أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

سبب الحريق

تمثلت التلفيات في احتراق المنقولات المنزلية، وأفاد المذكورين بأن سبب الحريق امتداد النيران من فرن بمطبخ المنزل أثناء إعداد الطعام، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.