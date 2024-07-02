"مراسلة إكسترا نيوز": مهرجان العلمين يشهد زخمًا وتنوعًا فى النشاطات الفنية والترفيهية

قالت دانا مدحت، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز" من مدينة العلمين الجديدة، إن مؤتمر مهرجان العلمين كشف بالأمس عن تفاصيل أبرزها موعد انطلاقه، ومدته، إذ يبدأ من 11 يوليو وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر، كما سيحتوي على مجموعة متنوعة من النشاطات الفنية والترفيهية والرياضية والثقافية وحتى الثراثية حتى يكون هناك نوع من التنوع والزخم.

وتابعت مراسلة الفضائية، خلال تغطية من "العلمين الجديدة"، لبرنامج "هذا الصباح"، أنه من ضمن الحفلات الغنائية ضمن المهرجان سيكون هناك حفل للفنان عمرو دياب، ومحمد منير وتامر عاشور والفنانة اللبنانية إليسا، إلى جانب عدد كبير من الحفلات.

5 مهرجانات تم الإعلان عنها ضمن مهرجان العلمين وتخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين

وكشفت دانا مدحت عن إقامة مهرجان العلمين 5 مهرجات ضمن فعاليات المهرجان، وهي مهرجان المسرح والطعام والرياضة، وتخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين.

وأوضحت أن مهرجان العلمين الجديدة يعد الحدث الصيفي الأكبر، ومتوقع مفاجآت ترفيهية وفنية بالنسخة الثانية لـ"العلمين 2024"، مشيرة إلى إقامة معظم فعاليات مهرجان العلمين في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.