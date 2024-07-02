الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية

الريال السعودي
الريال السعودي

يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرار ملحوظ في معاملات البنوك المصرية والاجنبية حيث يسجل 12.8489  جنيه للشراء و12.8865  جنيه للبيع في معاملات البنك المركزي المصري.

نرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والاجنبية  اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024.

سعر الريال السعودي في مصر 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي المصري 

شراء    12.8499 جنيه

بيع     12.8779 جنيه

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 

شراء    12.84 جنيه

بيع     12.87 جنيه

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية 

شراء    12.84 جنيه

بيع     12.87 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف ابو ظبي الاسلامي

شراء    12.85 جنيه

بيع     12.88 جنيه

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 

شراء    12.79 جنيه

بيع     12.81 جنيه

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شراء    12.78 جنيه

بيع     12.87 جنيه

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اسعار العملات الاجنبية اليوم 

دولار أمريكى   48.2066 جنيه للشراء       48.3449 جنيه للبيع

يورو   51.8028 جنيه للشراء       51.9707 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى         61.0825 جنيه للشراء       61.2771 جنيه للبيع

دولار كنـدى    35.2130 جنيه للشراء      35.3243 جنيه للبيع

كرون دانمركى 6.9464 جنيه للشراء          6.9668 جنيه للبيع

كرون نرويجى 4.5318 جنيه للشراء          4.5458 جنيه للبيع

كرون ســويدى          4.5585 جنيه للشراء          4.5728 جنيه للبيع

فرنك سويسرى          53.4678 جنيه للشراء      53.6509 جنيه للبيع

100 ين يابانى 29.9215 جنيه للشراء       30.0092 جنيه للبيع

دينــار كويتى    157.2603 جنيه للشراء     157.7629 جنيه للبيع

درهم اماراتى   13.1242 جنيه للشراء       13.1626 جنيه للبيع

دولار اســـترالى 32.1731 جنيه للشراء       32.2702 جنيه للبيع

دينــار البحــرين 127.8655 جنيه للشراء     128.2459 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى    125.1956 جنيه للشراء     125.5711 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى   13.2200 جنيه للشراء       13.2633 جنيه للبيع

دينـار اردنـى    67.8966 جنيه للشراء       68.2837 جنيه للبيع

يوان صينى     6.6324 جنيه للشراء          6.6517 جنيه للبيع

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