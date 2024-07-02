سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية

يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرار ملحوظ في معاملات البنوك المصرية والاجنبية حيث يسجل 12.8489 جنيه للشراء و12.8865 جنيه للبيع في معاملات البنك المركزي المصري.

نرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والاجنبية اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024.

سعر الريال السعودي في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي المصري

شراء 12.8499 جنيه

بيع 12.8779 جنيه

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

شراء 12.84 جنيه

بيع 12.87 جنيه

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية

شراء 12.84 جنيه

بيع 12.87 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف ابو ظبي الاسلامي

شراء 12.85 جنيه

بيع 12.88 جنيه

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

شراء 12.79 جنيه

بيع 12.81 جنيه

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شراء 12.78 جنيه

بيع 12.87 جنيه

اسعار العملات الاجنبية اليوم

دولار أمريكى 48.2066 جنيه للشراء 48.3449 جنيه للبيع

يورو 51.8028 جنيه للشراء 51.9707 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى 61.0825 جنيه للشراء 61.2771 جنيه للبيع

دولار كنـدى 35.2130 جنيه للشراء 35.3243 جنيه للبيع

كرون دانمركى 6.9464 جنيه للشراء 6.9668 جنيه للبيع

كرون نرويجى 4.5318 جنيه للشراء 4.5458 جنيه للبيع

كرون ســويدى 4.5585 جنيه للشراء 4.5728 جنيه للبيع

فرنك سويسرى 53.4678 جنيه للشراء 53.6509 جنيه للبيع

100 ين يابانى 29.9215 جنيه للشراء 30.0092 جنيه للبيع

دينــار كويتى 157.2603 جنيه للشراء 157.7629 جنيه للبيع

درهم اماراتى 13.1242 جنيه للشراء 13.1626 جنيه للبيع

دولار اســـترالى 32.1731 جنيه للشراء 32.2702 جنيه للبيع

دينــار البحــرين 127.8655 جنيه للشراء 128.2459 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى 125.1956 جنيه للشراء 125.5711 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى 13.2200 جنيه للشراء 13.2633 جنيه للبيع

دينـار اردنـى 67.8966 جنيه للشراء 68.2837 جنيه للبيع

يوان صينى 6.6324 جنيه للشراء 6.6517 جنيه للبيع

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