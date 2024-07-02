وزير الإسكان يُعلن انتهاء تنفيذ مشروعات صرف صحي لـ16 قرية بالبحيرة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل لـ16 قرية وتابع بمحافظة البحيرة ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (SRSSP).

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان موقف تشغيل المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (SRSSP)، والقائم على النتائج والذي تم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي (WB)، وتحت إدارة ومتابعة وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، ومنها المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بمحافظة البحيرة ضمن البرنامج.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن أعمال التنفيذ بالمحافظة شملت مد وتحسين خدمات الصرف الصحي في ١٦ قرية وتابعا، وهي (قرى البريجات – دمشلي - علقام – أبوالخاوي – أم صابر – عبد المجيد مرسي – عمر شاهين – صلاح الدين وتوابعها) بها حوالي ٢٣،٠٠٠ وحدة سكنية تم توصيل خدمة صرف صحي متكامل لها لتخدم ما يقارب من ١٢٠ ألف مواطن بمركزي كوم حمادة وبدر، وذلك من خلال تنفيذ محطتي معالجة مياه صرف صحي بالبريجات وأم صابر بطاقة إجمالية ١٧،٥٠٠ م3/يوم، وكذلك حوالي ١٤٠ كم شبكات انحدار، و٣٢ كم خطوط طرد، و١٤ محطة رفع صرف صحي.

مراقبة أداء التشغيل

ولفت الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن الحفاظ على استدامة تقديم الخدمات يستلزم وضع الخطط والإستراتيجيات للتشغيل السليم وفقًا للأسلوب القياسي للتشغيل والصيانة لتلك المرافق التي تولت الدولة تنفيذها، بجانب التأكيد على دور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك في متابعة ومراقبة أداء التشغيل لكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، موجهًا بضرورة متابعة تشغيل مشروعات الصرف الصحي بشكل دوري لضمان استدامة تقديم الخدمات والحفاظ على أداء التشغيل لها.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن النجاح المحقق في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بالبرنامج هو نتاج تنسيق كامل بين جميع الأطراف المعنية بتنفيذ المشروع من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، ومحافظة البحيرة، واستشاري إدارة البرنامج واستشاري دعم التنفيذ ومقاولي التنفيذ وكافة الجهات والهيئات المعنية الأخرى، موجهًا الشكر لكافة المشاركين الذين ساهموا في نجاح الانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمحافظة وقبل التواريخ المقررة بالبرنامج.



وفي ذات السياق، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه جارٍ حاليًا التنسيق بين وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU) والبنك الدولي (WB) ومحافظة البحيرة؛ لإضافة مجموعة من مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، والتي تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة نسب التغطية.

جدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي بـ 6 محافظات تشمل «الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط»، يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين شاملًا تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة.

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