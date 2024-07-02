الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد وأسعار تذاكر قطارات تالجو على خط القاهرة إسكندرية والصعيد

قطارات
قطارات

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر التي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة.

مواعيد قطارات تالجو القاهرة / الإسكندرية 

في التقرير التالي، ننشر مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2024 التي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه.
 

أولاً: على خط القاهرة إسكندرية

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

قيام قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءً ليصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساء

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مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية للقاهرة

يقوم قطار 2022 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

- قيام قطار 2026 تالجو الإسكندرية - القاهرة من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساء ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساء.

ملحوظة يقوم قطار 2022 الساعة 9 ص من محطة الإسكندرية أيام الجمعة والعطلات.

أسعار قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية والعكس.. الدرجة الأولى 225 والدرجة الثانية 150 جنيه.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة - أسوان

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.

يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6,50 صباحا.

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جدول مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان.. ذهاب وعودة

محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هى " الجيزة - المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم أمبو - أسوان".

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة أسوان:

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

– أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

– سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.

– قنا : الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر : الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.

- ادفو : الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

السكك الحديدية اعرف مواعيد قطارات دمياط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 13917 مخالفة مرورية وزارة النقل المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية

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