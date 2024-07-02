الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد رفيق عوض يكشف طرق تعذيب الأسرى داخل سجون الاحتلال

أحمد رفيق عوض
أحمد رفيق عوض

قال د. أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية، إن إسرائيل تعاني من عدم التنسيق وتعارضات في العمل مع حرب غزة.

وأضاف "عوض" في مداخلة لبرنامج "صباح جديد" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "ربما الأمن له رؤية والقيادات السياسية لها رؤية أخرى".

وأكد أن حجم تعذيب الأسرى والمدنيين في السجون الإسرائيلية لا يتصور فاق الفانتازيا في أبو غريب والسادية في جوانتانامو، متابعًا: "هناك منشآت سرية وأخرى علنية للتعذيب".

وتابع: "هذا التعذيب الإسرائيلي يبدأ من تقليص كميات الأكل والخروج إلى الشمس والاتصال بالمحامين والاستحمام واستعمال الماء الساخن والتليفونات، بالإضافة إلى الازدحام والضرب، ووصلت الأمور إلى أسوأ من ذلك بكثير، حيث يتم ربط المعتلقين بالأسرة واغتصاب الذكور والنساء".

وأشار إلى أن المعتقلين يتم ضربهم من قبل الأطباء والممرضين، متابعًا: "المعتقلون لا يذهبون إلى الحمام ولا يغيرون ملابسهم ولا يتعرضون إلى الماء".

إسرائيل الأسرى الأسرى الفلسطينيين القاهرة الإخبارية

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