الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتحار أول روبوت عامل في كوريا الجنوبية.. ماذا حدث له؟

الروبوت قبل انتحاره
الروبوت قبل انتحاره

أقدم روبوت على الانتحار في كوريا الجنوبية ما أثار حالة من الجدل في الأوساط الاجتماعية والتكنولوجية، حيث كشفت التحقيقات أن الروبوت كان يعمل في مجلس مدينة موجي لمدة 9 ساعات متواصلة بدون راحة بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، ويعد أول روبوت عامل في كوريا الجنوبية، وكانت مهمته هي تسليم الأوراق والتنقل بين الطوابق وكان يستخدم المصعد بمفرده.

كشفت صحيفة "واشنطن إجزامنير" الأمريكية عن تفاصيل صادمة جديدة في واقعة انتحار أول روبوت عامل في كوريا الجنوبية بعد أن قفز من الدرج ليتحطم إلى أشلاء، ويجري مجلس مدينة جومي تحقيقًا في الحادث بعد أن ألقى نفسه على درج يبلغ طوله مترين أو ستة أقدام ونصف الأربعاء الماضي.

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ماذا حدث لأول روبوت عامل قبل انتحاره؟

وتابعت الصحيفة أنه تم تعيين الروبوت البائد ضابطًا في مجلس المدينة في أغسطس 2023، وكان قادرًا على استدعاء المصعد والتنقل بين الطوابق بمفرده.

ورصد مسئول في مجلس المدينة الروبوت "يدور في مكان واحد كما لو كان هناك شيء ما" قبل وقوع الحادث، وفقًا لوكالة فرانس برس الفرنسية، وتم العثور عليه لاحقًا غير مستجيب و"محطمًا" إلى أشلاء.

وقال مسئول في مجلس مدينة جومي: "لقد تم جمع القطع وسيتم تحليلها من قبل الشركة".

وتداولت عناوين وسائل الإعلام المحلية عقب انتحار الروبوت، تساؤلات مثل "لماذا فعل ذلك الموظف المدني المجتهد؟" أو "هل كان العمل صعبًا للغاية بالنسبة للسايبورجي؟".

كان الروبوت هو الأول من نوعه الذي انضم إلى مجلس المدينة و"ساعد في تسليم المستندات اليومية، والترويج للمدينة، وتسليم المعلومات"، وفقًا لأحد مسئولي مجلس المدينة، وكان يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً، وكانت له بطاقة موظف الخدمة المدنية الخاصة بها.

روبوت الانتحار كوريا الجنوبية التحقيقات مجلس مدينة

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