التفاصيل الكاملة للدورة الثانية من مهرجان العلمين

عقدت الشركة المتحدة أمس مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان العلمين والذي يحمل شعار “العالم علمين".

وتصدر مهرجان العلمين تريند x وجميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

وبحث الجمهور خلال الساعات الماضية عن أبرز فاعليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية.

وخلال هذه السطور نرصد لكم أبرز فعاليات مهرجان العلمين.

فاعليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين

حقق مهرجان العلمين نجاحا كبيرا منذ انطلاق دورته الأولى العام الماضي وانتظر الجمهور بشغف الإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من المهرجان هذا العام.

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تفاصيل الدورة الجديدة التي تشمل العديد من الفاعليات الفنية والثقافية والرياضية.

-يقام المهرجان في الفترة من 11 يوليو الي 30 أغسطس المقبل.

-قررت إدارة مهرجان العلمين تخصيص 60 % من أرباح المهرجان هذا العام لدعم القضية الفلسطينية.

-في لافتة انسانية قررت إدارة المهرجان ان يحمل شعار المهرجان هذا العام العلم الفلسطيني إلى جوار العلم المصري ايمانا منها بأهمية الدور المصري في مساندة الأشقاء الفلسطينيين.

-استحداث مهرجان نبتة الخاص بمحتوى الطفل ويرأسه الفنان أحمد أمين.

-تقديم 10 حفلات غنائية متنوعة لكبار النجوم منهم محمد منير وعمرو دياب وتامر حسني وفريق كاريوكي وويجز وديانا حداد وسعاد ماسي ، وكاظم الساهر، وتامر عاشور.

-اقامة عروض مسرحية لكبار نجوم الفن في مصر والعالم العربي على رأسهم كريم عبد العزيز بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية ، بالإضافة إلى عدد من الأحداث الرياضية.

-تخصيص شاطئ عام لخدمة أهالي مدينة العلمين، وذلك لاستقبالهم خلال فترة مهرجان العلمين.

-اقامة معظم فعاليات مهرجان العلمين في الفترة الصباحية؛ ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.

-إقامة 5 مهرجانات متنوعة خلال فاعليات مهرجان العلمين منها مهرجان نبتة للأطفال ، مهرجان الترفيه، مهرجان الرياضة، مهرجان الطعام، ومهرجان الموسيقى والمسرح.

النسخة الأولى من مهرجان العلمين

ونجح مهرجان العلمين فى تسليط الضوء على المناطق السياحية المصرية، خاصة مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، التى تحولت إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية طوال العام وليس الصيف فقط، سواءً للمصريين أو العرب أو الأجانب.

وأسهم المهرجان فى وضع مدينة العلمين على خريطة المدن السياحية العالمية، لتتحول إلى واحدة من كبرى المدن السياحية فى المنطقة العربية، يصفها كثيرون بأنها «مدينة الأحلام»، بعد أن كانت منطقة صحراوية مليئة بالألغام.

واستهدف مهرجان العلمين في دورته الأولى جعل "العلمين الجديدة" أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، كما استهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، ما أسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.

وحققت النسخة الأولى من مهرجان العلمين نجاحًا منقطع النظير، فى ظل تنوع فعالياتها، على رأسها الحفلات الغنائية لمطربين كلاسيكيين وشباب وفرق «أندرجراوند»، إلى جانب مطربى «الراب» والفن الشعبى، ومطربين وفرق أجنبية من خارج مصر.