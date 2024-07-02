فعاليات عالمية في الهواء الطلق نهارا.. مهرجان العلمين يشارك المصريين "ترشيد الكهرباء"

تتجه أنظار العالم أجمع نحو مصر لمشاهدة أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط مهرجان العالم علمين، الذي يقام في مدينة العلمين الجديدة.

وأقيم الأمس الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان للإعلان عن تفاصيل مهرجان "العالم علمين" والفعاليات الفنية والثقافية والرياضية، للدورة الثانية المقبلة إقامتها من مطلع شهر يوليو وحتى يوم 30 أغسطس.

إقامة فعاليات المهرجان نهارا لترشيد الكهرباء:

وأعلنت الإعلامية منى عبد الوهاب، المتحدثة باسم مهرجان العلمين، أنه سيتم إقامة عدد كبير من فعاليات المهرجان نهارا تماشيا مع خطة ترشيد الكهرباء التي وضعتها الدولة المصرية، بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية ولكن الحفلات والعروض المسرحية سوف تقام ليلا كما هو معتاد.

مبادرات مصرية تحت إشراف الحكومة لترشيد الكهرباء:

لم تكن مبادرة مهرجان العالم علمين هي الأولى لمساعدة الدولة المصرية لترشيد استهلاك الكهرباء، فهناك العديد من المبادرات والفعاليات التي نرصدها لكم في التقرير التالي.

مبادرة حياة كريمة "خير ليك وللبلد":

أطلقت مؤسسة “حياة كريمة” مبادرة جديدة وطنية شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة ودعم البيئة تحت شعار "استهلاك أقل.. تأثير كبير"، وذلك لنشر الوعي لدى المواطنين للحفاظ على الكهرباء وتقليل معدل استهلاكهم وععد تلك المبادرة الأكبر من نوعها في مصر.

وتستهدف تلك المبادرة رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابي علي البيئة والمجتمع وتحفيز المواطنين والمؤسسات على تبني سلوكيات ترشيد الاستهلاك، وذلك عن طريق عمل حملات إعلانية وميدانية لحق الناس وتوعيتهم بأهمية الكهرباء وايضا تعليمهم كيفية الحفاظ عليها وايضا كيفية مواجهة تحديات تغيير المناخ.



مبادرة حزب المصريين "ابدأ بنفسك":

وأعلن حزب المصريين عن تدشين مبادرة جديدة للحث على ترشيد استهلاك الكهرباء تحت اسم "ابدأ بنفسك"، لحث الشعب المصري على ترشيد استهلاك الطاقة، والوقوف بجانب الدولة المصرية التي تواجه تحديات كبيرة خلال تلك الفترة خاصة مع الأزمات العالمية المتلاحقة وارتفاع أسعار الطاقة، والتغيرات المناخية الشديدة.

يأتي ذلك بقيام الحزب واعضاءه بتنظيم حملات توعوية عبر مختلف وسائل الإعلام، وإطلاق حملات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وطرق الاستهلاك الأمثل، وتوزيع نشرات صغيرة تتضمن معلومات ونصائح حول ترشيد استهلاك الكهرباء.

مبادرة اتحاد الشباب المصريين في الخارج:

وقد أطلق اتحاد الشباب المصريين في الخارج مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء وحث المصريين في الداخل علي ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، حتى نساعد مصر أن تتجاوز التحديات التي تواجهها.

وأعلن اتحاد الشباب المصريين في الخارج في وقت سابق، ان المبادرة سوف تتم من خلال تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات مع الشباب، فضلا عن تنظيم ملتقي للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وأيضا تنفيذ برامج تعليمية ومعسكرات صيفية للشباب تساعد على معرفة كيفية ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى عمل مبادرات مجتمعية لتشجير المدن وتحسين البيئة الخضراء في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

مبادرة حزب الاتحاد:

وأعلن رئيس حزب الاتحاد المستشار رضا صقر، الاشتراك في مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة التي دعت لها مؤسسة حياة كريمة، في ظل ما تعانيه مصر من أزمة كبيرة في الطاقة، وارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وأوضح أن الحزب سيقوم بعمل حملات توعوية ميدانية للشعب المصري لحثه ومعرفته بكيفية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتوفيرها وأيضا كيفية الحفاظ على البيئة في ظل ما تعانيه الكرة الأرضية من تغيرات مناخية كبيرة.

مبادرة حزب الجيل:

وأعلن أيضا حزب الجيل عن اشتراكه وتعاونه مع مبادرة حياة كريمة لترشيد الكهرباء والطاقة وايضا القيام بعمل جولات ميدانية لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء ومعرفتهم بأن توفير الطاقة يساعد في توفير العملة الصعبة والنقد الأجنبي من خلال تقليل الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، مما يسمح لاستثماره في مجالات أخرى ذات أولوية للاقتصاد الوطني.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن اشتراكها في مبادرة حياة كريمة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة عن طريق تخفيض عدد العاملين في مقراتها، وتخفيض عدد ساعات العمل.

الأكاديمية الوطنية للتدريب:

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اشتراكها في مبادرة حياة كريمة لترشيد الكهرباء والطاقة وقالت في بيان لها: نقوم في الأكاديمية بالعمل علي ترشيد استهلاكنا للطاقة بشكل عام وقمنا منذ بداية الأسبوع بزيادة خطة الترشيد الموضوعة في استهلاك الطاقة، كما سنبدأ بداية من الأسبوع المقبل بتعديل مواعيد العمل للبعض وأماكن تنفيذ بعض البرامج لزيادة ترشيد الطاقة.

وأشارت إلى أن الأكاديمية تعتمد في 23%؜ من استهلاكها على الطاقة الشمسية ونستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 30٪؜ خلال هذا العام.