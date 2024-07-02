يستعد المنشد محمود التهامي، للاحتفال مع جمهوره بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1446، من خلال حفل ضخم يحييه يوم الجمعة الموافق 19 يوليو الجاري، على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي.

محمود التهامى يجرى تجهيزات احتفالية العام الهجرى الجديد بساقية الصاوى

ويجري حاليًا "التهامي" البروفات والتحضيرات الخاصة، رفقة فرقته الموسيقية، لخروج الاحتفالية على أكمل وجه.

محمود التهامى يحتفل مع جمهوره بالعام الهجرى الجديد بساقية الصاوى

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساءً، ويشدو "التهامى" بعدد من القصائد، والابتهالات والأناشيد الدينية، في حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من بينها "قمر سيدنا النبى، صعايدة يا رسول الله، ياهو".

الشيخ محمود التهامى

المنشد محمود التهامي تخرج في كلية التربية قسم اللغة العربية، ودرس الموسيقي بالكونسرفتوار، واحترف بعدها الإنشاد الديني متأثرًا بوالده المنشد الكبير ياسين التهامي.

وأنشأ محمود التهامي أول مهرجان للإنشاد الديني في مصر، وكذلك مهرجان شباب الإنشاد الأول، وتم اختياره كنقيب للمنشدين والمبتهلين، كما أسس مدرسة لتعليم علم التجويد والإنشاد الديني والابتهالات والتواشيح والمقامات الموسيقية وفن الصولفيج، وذلك من خلال عمله بالنقابة.

ويعمل التهامي حاليًا على دعم ظهور المواهب الإنشادية في مصر والوطن العربي. كما قام أيضًا بغناء ما يقرب من 250 قصيدة، وقد استطاع من خلال دراسته للفنون الموسيقية إدخال مقامات وإيقاعات جديدة للإنشاد الديني.

وتميز الشيخ محمود التهامى بصوته العذب في المديح النبوي والإنشاد الدينى وذاع صيته بأنه صاحب مدرسة جديدة ومختلفة، ورغم تأثره بوالده الشيخ ياسين التهامى فقد تميز أداؤه بأسلوب خاص فى اللحن والكلمات، وقد استطاع من خلال دراسته للفنون الموسيقية إدخال مقامات جديدة للإنشاد الدينى.

آخر حفلات الشيخ محمود التهامى

يذكر أن الشيخ محمود التهامي، أحيا مؤخرًا احتفالية سلسلة "أرواح في المدينة" والتي تأتي في إطار المشروع الثقافي "القاهرة عنواني" على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وذلك استمرارًا لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث والتعرف على الإبداع المصري عبر العصور.